La comparsa dei peli soprattutto di peli scuri in alcune parti del corpo come viso, mento, petto anche nelle donne è un fenomeno sempre più diffuso.

Un fenomeno che negli ultimi anni si sta sempre più accentuando. Infatti capita sempre più spesso che più donne nell’arco della propria vita subiscano la comparsa di peli neri soprattutto sul mento.

Ecco perché ad alcune donne spunterebbero i peli neri sul mento, su seno e petto e come fare per eliminarli

Questo fenomeno si verifica soprattutto nell’età adolescenziale ma anche durante il periodo in cui la donna si avvicina alla menopausa. Questo perché gli sbalzi ormonali che si verificano in questi momenti favorirebbero l’aumento degli ormoni androgeni, ossia gli ormoni maschili. Questi ormoni potrebbero trasformare i piccoli peli che le donne hanno sul viso in peli più spessi e scuri.

Un altro fattore che sembrerebbe incidere molto sulla comparsa di peli scuri è la genetica. Infatti se altre donne in famiglia presentano una predisposizione allo sviluppo di peluria scura sarà più facile incorrere in questa problematica.

La peluria su tutto il corpo

Tuttavia se i peli scuri non crescono solo in zone come il mento ma anche su petto, mammelle, pube, parte bassa della schiena sarebbe preferibile rivolgersi ad un medico in quanto si potrebbe andare incontro all’irsutismo. Una sindrome che favorisce la comparsa e l’ispessimento della peluria in tutto il corpo.

Questo fenomeno potrebbe dipendere da alcuni farmaci ma anche dalla sindrome dell’ovaio policistico. Questa sindrome comporterebbe la comparsa di piccole cisti sulle ovaie che favorirebbero la produzione di androgeni, ossia gli ormoni maschili che aumenterebbero la comparsa dei peli.

Consigli utili per eliminarli

Potremmo proporre numerosi rimedi naturali per l’eliminazione dei peli. Tuttavia l’unico metodo davvero efficace sembrerebbe l’uso di apparecchiature medico estetiche, ovvero i laser.

Un metodo approvato e già testato ed in commercio da diversi anni. In alcuni casi quando si fa riferimento a questa metodologia spesso si sente parlare di eliminazione definitiva. Tuttavia questa non sembrerebbe essere una dicitura del tutto corretta in quanto ricordiamo che molto spesso la comparsa dei peli e l’eventuale aumento dipendono da fattori ormonali. Va da sé, dunque, che uno scompenso ormonale potrebbe favorire una eventuale riuscita del pelo anche dopo l’uso del laser. Una possibilità rara ma che ha una leggera probabilità di verificarsi.

Dunque ecco perché ad alcune donne spunterebbero i peli neri sul mento e come fare per eliminarli.

