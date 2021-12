Giunti quasi alla fine dell’anno, siamo inevitabilmente portati a fare il bilancio dei mesi passati.

Ripercorrendo l’altalenante percorso che ha caratterizzato il 2021, è inevitabile domandarsi se nel 2022 ci toccherà la stessa sorte.

Inutile dire che conosciamo un unico semplicissimo modo per trovare le risposte ai nostri dubbi in materia di relazioni amorose e finanziare.

Senza ulteriori indugi, quindi, ecco l’oroscopo delle feste che svela come saranno fortuna e amore per ogni segno zodiacale

Il periodo delle festività natalizie e soprattutto dopo l’arrivo del nuovo anno si avranno grandi soddisfazioni che gratificheranno molti segni zodiacali. Di seguito, sveleremo cosa dicono le Stelle segno per segno.

Ariete

Una sorprendente energia avvolge questo segno nell’impegnativa settimana di festeggiamenti di fine anno. Il consiglio è ripromettersi di vivere il 2022 con la stessa intraprendenza. Fatto questo importante passo, le sorprese non tarderanno ad arrivare, in amore come nel lavoro.

Toro

Grazie all’armonia dei pianeti, l’ultima settimana del 2021 è un pot-pourri di emozioni e successo: prosegue il momento positivo in amore e sul lavoro. Pertanto, l’unico suggerimento per i nati del segno è quello di approfittare delle Feste per dare una svolta al look, cominciando l’anno con più grinta.

Gemelli

Il periodo natalizio investe i Gemelli di un’insolita affettuosità: bisogna approfittarne e stupire gli affetti con viaggi o altri inediti regali. In questi giorni, poi, molti concluderanno un lavoro importante che potrebbe innescare straordinari progetti e impensate collaborazioni nel 2022.

Cancro

Le Feste riuniscono la famiglia ed è quindi il momento giusto per sanare eventuali conflitti per vivere più sereni con l’avvento del nuovo anno. Chiarire le incomprensioni con il partner è fondamentale e poi, chissà che i prossimi mesi non riservino piacevoli soprese.

Leone

Gli ultimi mesi hanno registrato un notevole slancio a livello professionale e questo vale al Leone la tanto attesa stabilità economica. Proprio in virtù del ritrovato equilibrio, è tempo di prendere decisioni importanti, soprattutto in amore.

Vergine

L’influsso positivo di Mercurio, Venere e Urano colora di estrema positività l’ultima settimana del 2021. Meglio quindi sfruttare la benedizione delle stelle per sistemare i precari equilibri sul piano sentimentale e lavorativo.

Bilancia

Queste Feste non faranno altro che consolidare il momento felice che investe i versanti sentimentale e lavorativo. Si può quindi pensare di porre le basi per realizzare progetti importanti su entrambi i fronti.

Scorpione

Nonostante timidi segnali di ripresa dopo un periodo abbastanza impegnativo, meglio non sottovalutare le responsabilità in ambito lavorativo, pena rischi a inizio anno. La stessa scrupolosità va applicata in amore: servono dimostrazioni.

Sagittario

La fortuna economica è la linea guida dell’ultima settimana del 2021: nuove entrate rifocilleranno il conto in banca. Una volta risolte piccole incomprensioni, tornerà il sereno anche in amore.

Capricorno

Le stelle regalano grandi emozioni, in campo professionale e sentimentale. Una piacevole sorpresa movimenterà le Feste.

Acquario

Sebbene sul lavoro dominino interessanti impegni e novità, sarebbe bene approfittare delle Feste per recuperare le energie nonché i rapporti in crisi.

Pesci

La professione prosegue stabile mentre le vere novità riguardano la sfera affettiva: una vecchia amicizia tornerà alla ribalta, colpo di scena assicurato.

Dunque, ecco l’oroscopo delle feste che svela come saranno fortuna e amore per ogni segno zodiacale.