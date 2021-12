Chi l’ha detto che per mangiare bene serva spendere un’infinità di tempo sui fornelli?

Se quello che cerchiamo è una ricetta pratica, golosa e velocissima il piatto che presenteremo vale letteralmente una miniera d’oro. Si tratta di una vellutata di ceci che insaporiremo con dei gamberi bardati al guanciale da servire nelle serate d’inverno per fare un figurone.

Se quindi abbiamo in progetto una cena con cui vogliamo fare colpo non solo pasta e risotti, ecco un piatto da chef pronto in 10 minuti a pochi euro.

Ingredienti e preparazione

La ricetta prevede pochissimi ingredienti ed ha il vantaggio di avere un costo davvero moderato.

Quello di cui avremo bisogno per 4 persone sarà:

ceci già lessati 500 g;

scalogno o cipolla;

gamberi argentini;

brodo vegetale;

guanciale o pancetta a fette sottili;

semi di finocchio.

Sebbene sia molto semplice come lista della spesa il risultato finale sarà davvero sbalorditivo.

Infatti dovremo partire affettando la cipolla o scalogno e metterlo a soffriggere in padella con poco olio. Successivamente aggiungeremo i ceci ed alzeremo la fiamma lasciando che questi si tostino per qualche minuto. Quando i ceci avranno preso calore aggiungiamo del brodo vegetale o, se non ne disponiamo, possiamo aggiungere dell’acqua calda.

Copriamo con brodo o acqua e lasciamo che questi cuociano per circa 10 minuti. Mentre i ceci cuociono ci dedicheremo ai gamberi. Per accelerare ulteriormente i tempi, possiamo farli pulire direttamente in pescheria. Prendiamo i nostri gamberi ed avvolgiamoli con le fette di pancetta per tutta la loro lunghezza lasciando scoperta la coda.

I nostri gamberi sono pronti per essere cotti su una padella antiaderente facendo diventare croccante il guanciale o la pancetta uniformemente su tutti i lati.

Il tocco dello chef

Una volta cotti, mettiamo i gamberi da parte per terminare la preparazione dei ceci che dovranno essere semplicemente frullati. Ottenuta la nostra crema correggiamo di sale, di pepe, aggiungiamo i semi di finocchio e mettiamola in un piatto fondo. Per migliorare l’effetto scenico, una volta disposta la crema nel piatto battiamo sotto di questo con un palmo. Questo appiattirà la crema rendendola decisamente più omogenea, ordinata ed invitante.

Non resta che guarnire con i nostri gamberi bardati, un filo d’olio e due fette di pane integrale croccante.

Semplice, genuino e incredibilmente buono, sarà difficile fare a meno di questo piatto una volta assaggiato.

