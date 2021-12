Durante le festività pandoro e panettone sono i protagonisti della nostra tavola. A prescindere se siamo fan di uno o dell’altro dolce tipico natalizio, succede spesso che accumuliamo tra i regali sia il primo che il secondo. Ovviamente, dopo averne fatta una golosa e consistente scorpacciata durante le festività, può succedere che ci stanchiamo di mangiare questi dolci. Quindi, magari ci ritroviamo con rimanenze di panettoni e pandori, nella peggiore delle ipotesi da cestinare. Per ovviare a questo inutile spreco, possiamo riciclarlo in cucina e realizzare gustose e colorate ricette.

Riciclo gustoso

Grazie al riciclo in cucina possiamo portare in tavola preparazioni sempre nuove ed invitanti, che riescono a conquistare anche i palati più complicati. Inoltre possiamo cimentarci nella realizzazione di nuovi piatti deliziosi, mixando ingredienti e sapori. Dolci o salati, nel nostro regno con pochi ingredienti possiamo dar vita alla nostra fantasia. In questa ricetta, infatti, presentiamo un delizioso crumble di pandoro alle mele. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione:

200 gr. di pandoro;

2 mele;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

80 gr. di uvetta;

80 gr. di pinoli;

la buccia grattugiata di mezz’arancia;

un cucchiaino di cannella in polvere.

Bastano meno di 30 minuti per preparare con mele e pandoro riciclato questo gustoso dolce della nonna che sta spopolando

In un piatto tagliamo le mele a pezzettini grossolani. Mescoliamo le mele tagliate con zucchero, cannella, uvetta, pinoli e la buccia grattugiata dell’arancia. Poi, sul nostro piano di lavoro tagliamo il pandoro a cubetti piccoli, o se preferiamo possiamo sbriciolarlo con le mani. Sistemiamo a questo punto le mele in una teglia da forno e adagiamo sulle mele il nostro pandoro tagliato o sbriciolato.

Portiamo il forno a 180°. Cuociamo così la nostra dolce preparazione sul piano medio del forno per 10 minuti. Trascorso il tempo, copriamo con un foglio di pellicola d’alluminio la superficie della teglia per evitare che il pandoro si bruci. Proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Infine, rimuoviamo la pellicola d’alluminio e lasciamo per qualche minuto la teglia in forno così che la superficie diventi dorata.

Serviamo in tavola

Una volta terminati questi passaggi, lasciamo che il nostro dolce si raffreddi prima di servirlo in tavola. Possiamo accompagnare il dolce con delle creme a scelta o con delle composte della nonna. Ovviamente, con questa ricetta possiamo variare gli ingredienti in base ai nostri gusti, scegliere frutta diversa o realizzare la ricetta con il panettone. Delicato e delizioso, bastano meno di 30 minuti per preparare con mele e pandoro riciclato questo gustoso dolce della nonna che sta spopolando.

