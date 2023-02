Ecco l’ombretto che piace a tutte perché valorizza occhi grandi e piccoli, chiari o scuri

Svelato l’ombretto che sta spopolando perché costa poco, è facilissimo e veloce da applicare e rende lo sguardo estremamente seducente.

Tra gli impegni lavorativi e domestici, è assolutamente normale sentirsi spente e affaticate, quasi demotivate: bisogna ritrovare lo spirito giusto. Alcune prenotano un bel viaggio, altre fanno sport e poi c’è chi pensa che nulla sia più rilassante del tempo passato davanti allo specchio. Proprio così: mentre per alcune la beauty routine è un’ulteriore fatica da aggiungere a quelle della giornata, per altre è puro relax.

In effetti, non c’è nulla di meglio che ritagliarsi qualche momento per prendersi cura di sé, nutrendo pelle e capelli. Se poi siamo appassionate di trucco, questo è anche il momento giusto per sperimentare un po’ e capire come sistemarci al meglio. A tal proposito, ecco l’ombretto che piace a tutte perché valorizza ogni forma e colore di occhi e illumina lo sguardo.

Tanti vantaggi, un solo prodotto

L’ombretto in questione è quello azzurro, recentemente sfoggiato da varie modelle e celebrità in occasione di eventi mondani. Una tonalità delicata, certamente meno aggressiva del classico blu, che con la sua venatura ghiaccio riesce a far brillare lo sguardo, oltre a renderlo magnetico. Per affinità cromatica si sposa benissimo con la carnagione chiara e gli occhi azzurri, ma è perfetto anche per addolcire anche quelli verdi o marroni.

Insomma, un prodotto ottimo per rinfrescare lo sguardo e sperimentare un make up diverso da quello con cui solitamente ci presentiamo in ufficio. Ulteriore nota positiva è che non porta con sé solo benefici in termini estetici, ma anche di costi. Al di là del prezzo contenuto, c’è da dire che basta un filo di ombretto azzurro nei punti giusti per un trucco completo ed efficace. Non resta dunque che scoprire come applicarlo velocemente prima di uscire di casa.

Ecco l’ombretto che piace a tutte perché valorizza tutti i tipi di occhi: guida all’uso

Come sempre quando si tratta di make up, la prima regola è quella di non esagerare. Quindi, anche l’ombretto azzurro, per funzionare al meglio, deve appunto essere applicato solo in alcuni punti strategici e senza calcare la mano. Il consiglio è innanzitutto quello di partire dalla base viso: basta un velo di fondotinta e correttore per dare uniformità all’incarnato. A questo punto, possiamo concentrarci sullo sguardo.

Applichiamo una puntina di ombretto azzurro dapprima nella parte interna della palpebra mobile, vicino all’attaccatura del naso. Ripetiamo lo stesso procedimento per la parte esterna, lasciando così al naturale solo la parte centrale della palpebra. Il make up così composto sarebbe già di per sé autosufficiente: semplice e sobrio, ma estremamente raffinato.

Tuttavia, chi desidera rendere lo sguardo ancora più seducente, non deve fare altro che procedere con una passata di mascara e una linea di eyeliner.

L’alternativa

In ogni caso, se il colore azzurro ci convince poco, ricordiamoci che la luminosità dello sguardo si ottiene in prima battuta con i glitter. Oro e argento sono la scelta giusta per aprire lo sguardo e farlo brillare. Anche in questo caso, però, vietato esagerare: sono sufficienti due punti luce, collocati simmetricamente sulla rima superiore e inferiore dell’occhio. Mentre però l’ombretto azzurro è più autonomo, i glitter funzionano più per contrasto con il nero dell’eyeliner.