Spazza così per terra e in 1 minuto raccogli tutto, anche capelli e riga di polvere della paletta

Il migliore ed economico sistema per pulire il pavimento senza aspirapolvere è semplicemente con la scopa. Fino ad oggi abbiamo sempre sbagliato a usarla e per questo spesso non abbiamo eliminato tutto lo sporco. Ora si cambia musica: ecco il trucco geniale e veloce che pochi utilizzano e che evita rimangano residui anche nei punti più difficili.

Quando ci apprestiamo a fare le quotidiane pulizie di casa nelle varie stanze, dobbiamo procedere in modo ordinato e per gradi. Come ben sapranno tutte le massaie, si va dall’alto verso il basso. Prima di tutto spolvereremo i vari soprammobili e suppellettili, poi puliremo i mobili e altri arredi, infine il pavimento. In questo modo si risparmiano tempo e fatica, infatti tutta la polvere rimasta si riverserà in terra. A questo punto però bisognerà raccoglierla tutta per eliminarla definitivamente.

Spazza così per terra e in 1 minuto raccogli tutto lo sporco dal pavimento

Per pulire il pavimento possiamo utilizzare vari strumenti, tra cui alcuni con alimentazione a corrente elettrica. Seppure molto pratici, vi è però da dire che il loro consumo va a sommarsi agli altri sulla bolletta. L’aspirapolvere, ad esempio, consumerebbe attorno ai 1.000 watt ogni ora all’incirca. Una scopa elettrica annualmente arriverebbe a circa 20.000 Wh. E la scopa a vapore avrebbe anche un consumo maggiore. Dunque, se potessimo evitare di azionarli abbatteremmo il costo delle bollette a tutto vantaggio del nostro conto. Converrà pertanto usare una comune scopa in setole.

Vi è da dire che con quest’ultima spesso si fa più fatica e non si ottiene il massimo risultato. Infatti si va a sollevare la polvere e a disperderla nuovamente nell’ambiente. In più spesso non si riesce neanche a ramazzare tutto ciò che vi è sul pavimento. Tante volte la scopa, ad esempio, non acchiappa peli e capelli attaccati sul pavimento. Per non parlare di quando si va a spingere lo sporco sulla paletta e rimane una resistente riga di polvere davanti alla stessa. Ebbene, per risolvere questi problemi e rendere la scopa più efficace esiste un trucchetto formidabile.

Una passata e la polvere va via

Piccole strategie domestiche possono agevolarci, vale per la pulizia del doppio vetro del forno quanto per quella del pavimento. In quest’ultimo caso tutto ciò che ci servirà sarà semplicemente una scopa, dalle setole ergonomiche e una busta di plastica. Infiliamo la testa della scopa nel sacchetto per ricoprirla e chiudiamola attorno alla mazza annodando i manici. Nel caso la busta fosse piccola, possiamo strapparla per coprire le setole e fissarla con degli elastici. Spazza così per terra e in 1 minuto raccogli tutto davvero. Infatti, sfregando la plastica si vanno a generare cariche elettrostatiche in grado di attirare a sé qualunque elemento con cui questa venga a contatto.

Una volta terminata la pulizia basterà scrollare la busta sopra la paletta o cesto della spazzatura, o buttarla direttamente. Questo metodo porta anche un altro vantaggio: non dovremo più pulire le setole della scopa. In alternativa alla busta di plastica possiamo anche usare vecchi collant di nylon o palloncini sgonfi avanzati da qualche festa. Anche questi materiali infatti generano energia elettrostatica. Un metodo insomma valido ed economico che garantisce un pavimento pulito al 100%, risparmiando. Una volta spazzato possiamo poi passare a lavarlo.