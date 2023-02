La ricetta di oggi per una cena veloce: spaghetti limone e ricotta. Preparali subito, sono ottimi!

Se cerchi una ricetta per un pranzo di mezzogiorno velocissimo o una cena al volo, la rapida cottura di un tipo di pasta lunga come gli spaghetti fa al caso tuo. Ecco come prepararli con una base composta da due ingredienti davvero diversi dal solito sugo al pomodoro.

Certamente, ti piace metterti al lavoro ai fornelli e sfornare la più vasta serie di manicaretti stuzzicanti per il palato. Ma a questo puoi dedicarti per lo più nel fine settimana, il sabato e la domenica. Durante i giorni feriali, infatti, hai poco tempo, hai tanti impegni e devi correre al lavoro subito dopo la pausa pranzo. Oppure arrivi tardi da lavoro e devi preparare una cena per tutta la famiglia in pochissimo tempo.

Per cui, quello che può interessarti è una ricetta per un pasto veloce. Questo non vuol dire che il tuo piatto debba essere insipido e mal condito. Perché, anche in poco tempo, puoi realizzare qualcosa di speciale, gustoso e diverso dal solito. Come gli spaghetti limone e ricotta. Questo primo stuzzicante ha un gusto fresco, un profumo intenso e si prepara alla velocità della luce. Ecco gli ingredienti.

La ricetta di oggi per una cena veloce: ecco gli ingredienti

Per preparare gli spaghetti limone e ricotta avrai bisogno di:

250 g di spaghetti;

2 limoni;

150 g di ricotta;

60 g di burro;

2 foglie di basilico.

Ecco ora tutte le fasi della preparazione.

Come preparare questa pasta

Per preparare la pasta riempi una pentola di acqua e mettila sul fuoco. Non appena giunge l’ebollizione, gettavi dentro un po’ di sale quindi metti in cottura gli spaghetti. Nel mentre, prepara una padella da mettere sul fuoco e metti dentro il burro, in modo che si sciolga. Prendi ora i limoni, tagliali entrambi in due parti e, con uno spremiagrumi, spremi il succo di ogni metà e tienilo da parte. Con un coltello preleva anche le loro scorze e aggiungile alla padella del burro. Mescola con un cucchiaio quindi aggiungi il succo dei due limoni.

Scola quindi la pasta, che ora sarà pronta dato il breve tempo di cottura degli spaghetti, e conserva due mestoli dell’acqua di cottura. Aggiungi i mestoli alla padella con burro e limone e mescola il tutto amalgamando per bene. Versa qui gli spaghetti e addiziona ora la ricotta. Mescola il tutto sino a dare forma a una sorta di crema vellutata che avvolge la pasta. Ora puoi servire la ricetta di oggi per una cena veloce: gustosi spaghetti a base di ricotta e con limone. Su cui aggiungerai, infine e sopra, due foglie di basilico precedentemente ben lavate.