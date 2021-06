È uno dei dolci più conosciuti e apprezzati e uno dei più cucinati dalle mamme. Non possiamo che far riferimento al delizioso tiramisù. Goloso e irresistibile, non può mancare sulle tavole come ciliegina sulla torta per concludere un pasto coi fiocchi. Da quando è nato molti lo hanno imitato e vi sono diverse varianti, tutte da gustare.

Oggi abbiamo deciso di proporre qui una rivisitazione del classico tiramisù. È assolutamente irrinunciabile e perfetta per questi mesi caldi, perché alla squisitezza del dolce tradizionale abbiamo aggiunto un alimento rinfrescante tipico dell’estate. Ecco l’ingrediente segreto di questo dolce tiramisù estivo freschissimo e buono da impazzire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti della ricetta

Ecco le dosi per 6 persone del nostro tiramisù:

a) 200 gr di biscotti savoiardi;

b) 200 gr di mascarpone;

c) acqua 200 ml;

d) 2 uova;

e) 60 gr di zucchero.

Ecco l’ingrediente segreto di questo dolce tiramisù estivo freschissimo e buono da impazzire

L’ingrediente che addolcirà e darà un tocco di classe alla ricetta è niente meno che il melone. Per la preparazione ce ne servirà solamente 1 maturo. Detto questo, ecco come preparare il tiramisù.

Si rompono le uova separando i tuorli dagli albumi. In due ciotole distinte montiamo prima a neve le chiare, poi i tuorli con lo zucchero. Per facilitare il compito utilizziamo delle fruste elettriche. Si versa poi il mascarpone in una bacinella capiente e si uniscono i tuorli mescolando. Quindi si aggiungono anche gli albumi, amalgamandoli bene e senza smontarli.

Ora affettiamo il melone e lo tagliamo in tanti pezzetti. Poi prepariamo una bacinella con acqua e un paio di cucchiai di zucchero e mescoliamo. Prendiamo la pirofila e distribuiamo un po’ di crema alla base. Quindi aggiungiamo i savoiardi inzuppati in acqua e zucchero e appoggiamo sopra i pezzi di melone. Continuiamo a riempire alternando crema, biscotti e melone fino alla superficie. Infine decoriamo in cima con altre fettine di melone e mettiamo tutto in frigo a compattarsi per almeno 2 ore.

Una semplice alternativa di preparazione

Invece che tenerlo a fettine, possiamo frullare il melone in un mixer. Filtreremo il succo dalla polpa e lo mischieremo con un goccio di latte dove immergere i savoiardi. Dopodiché utilizzeremo la polpa per riempire a strati il dolce alternandola alla crema e ai biscotti, come indicato sopra.