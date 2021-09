In molti sono già tornati dalle ferie, tanti stanno partendo in questi primi giorni di settembre.

Chi non ha ancora potuto godere delle vacanze estive non potrà farsi scappare questo meraviglioso angolo di paradiso.

In precedenti articoli si era trattato della spiaggia del Pevero e del fantastico borgo incastonato nella roccia, Sedini.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di una spiaggia che si trova nella zona orientale della Sardegna, Feraxi.

Infatti, poco lontano da Muravera ma facilmente raggiungibile anche da Cagliari si trova una spiaggia bianca da sogno.

La baia di Feraxi, lunga circa tre chilometri, è una delle più affascinanti della Sardegna ma allo stesso tempo una delle meno battute dai turisti.

Questo la rende un luogo perfetto per chi cerca relax lontano dalla folla, nonostante in alta stagione sia abbastanza frequentata.

Ecco l’incantevole spiaggia italiana perfetta per vacanze favolose a settembre tra mare cristallino e sabbia bianca

La baia di Feraxi sorge tra dune ed è caratterizzata da mare limpido e finissima sabbia bianca.

Si tratta di una spiaggia perfetta per tutti, sia per le famiglie che per chi è interessato ad esplorare i fondali.

Infatti, il fondale basso e la spiaggia molto ampia la rendono un posto perfetto per i bambini. Il relax sarà assicurato sulla spiaggia affacciata su un mare turchese.

Chi, invece, ama lo snorkeling potrà spingersi leggermente più lontano dalla spiaggia per immergersi tra la fauna e la flora del fondale.

Sulla spiaggia potranno essere noleggiati ombrelloni e lettini oltre ai pedalò.

Inoltre si potrà anche passare il tempo sorseggiando un drink al bar presente sulla spiaggia.

Nel caso in cui si preferisse esplorare i dintorni si potranno effettuare escursioni in bicicletta o dedicarsi al bird watching.

Gli stagni attorno alla spiaggia di Feraxi, infatti, sono ricchi di animali come cormorani e fenicotteri rosa. Ecco, quindi, l’incantevole spiaggia italiana perfetta per vacanze favolose a settembre tra mare cristallino e sabbia bianca.

Altre spiagge

Vicino alla spiaggia di Feraxi troviamo la Cala di Portu S’Illixi, una spiaggia bianca leggermente nascosta.

Si tratta di una spiaggia poco frequentata anche per via della strada sterrata e piena di buche che bisogna percorrere per raggiungerla.

Un luogo suddiviso in molte calette nascoste, ottime per chi non ama la folla. Molte di queste calette, inoltre, saranno raggiungibili solamente con una barca o un gommone.