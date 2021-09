L’arrivo del mese di settembre si trasforma sempre in una grande incognita per chi deve ancora partire per le ferie.

Infatti il rischio è quello di ritrovarsi a combattere con basse temperature e pioggia battente.

Tuttavia, non è il caso di disperarsi dal momento che l’Italia offre tantissime possibilità per trascorrere vacanze indimenticabili anche in questo periodo dell’anno.

In un precedente articolo si era trattato di un meraviglioso borgo incastonato nella roccia prefetto per essere visitato a settembre.

Oggi, si lascerà da parte l’entroterra e ci si avvicinerà al mare trattando di una delle spiagge più belle e rinomate d’Italia.

La spiaggia del Pevero si trova in Sardegna, una delle zone che più svettano nelle classifiche di gradimento dei viaggiatori di tutto il Mondo.

Mare cristallino e sabbia bianca in questa pittoresca spiaggia italiana perfetta per vacanze favolose a settembre

In Costa Smeralda, a pochi chilometri dalla famosa Porto Cervo si trova la spiaggia del Pevero.

Una distesa di sabbia bianca dalla forma di mezzaluna che si estende per circa trecento metri formando una delle baie più amate della Sardegna.

Il mare cristallino e la fitta vegetazione subito dietro la baia rendono questa spiaggia molto pittoresca.

I fondali sono generalmente bassi vicino alla spiaggia e degradano molto dolcemente.

Questo la rende un luogo perfetto anche per chi non ha confidenza con l’acqua o per chi si trova in vacanza con i bambini.

Ma non solo, infatti, anche gli abili nuotatori non rimarranno delusi dal momento che sarà sufficiente allontanarsi dalla riva per immergersi completamente nel mare.

Chi ama praticare lo snorkeling, poi, potrà provare ad avvistare diverse tipologie di pesci.

La spiaggia è suddivisa in due zone, da una parte spiaggia libera e dall’altra sarà possibile noleggiare lettini e ombrelloni.

I più coraggiosi potranno anche noleggiare gommoni, sup o pedalò per avventurarsi in zone meno frequentate.

Nella stessa zona merita una visita anche Cala Capriccioli, una spiaggia incastonata tra le rocce di granito giallo caratterizzata da sabbia finissima.

Nei periodi più gettonati si consiglia di arrivare in spiaggia molto presto perché il rischio è quello di non trovare spazio in cui sistemarsi.

Tuttavia, poco lontano dalla spiaggia di Capriccioli si potranno trovare zone attrezzate dove noleggiare ombrelloni e lettini.