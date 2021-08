Con la fine di agosto per molti le vacanze sono giunte al termine. Chi, invece predilige settembre per godersi il meritato riposo deve spesso combattere con temperature che si abbassano e clima non proprio favorevole.

Tuttavia, esistono zone di Italia in cui il clima non deluderà neppure nelle prime settimane di settembre.

Si sta scrivendo della Sardegna come già si era fatto in un precedente articolo ma questa volta non si tratterà di mare.

Ecco l’incantevole borgo italiano vicinissimo al mare ottimo per trascorrere vacanze indimenticabili anche a settembre.

Infatti, oltre a spiagge e mare cristallino la Sardegna può offrire la sua bellezza anche nelle zone dell’entroterra.

Oggi ci si soffermerà su un piccolo borgo noto anche come “il paese nella roccia”, Sedini.

Sedini è un piccolo borgo di un migliaio di abitanti situato a pochi chilometri da Castelsardo nel Nord Ovest della Sardegna.

Questo paese è conosciuto anche come “il paese nella roccia” per un motivo che apparirà evidente fin da subito.

Oltre a bellezze naturali, storiche, particolarità culinarie e tradizioni quello che colpirà maggiormente sarà la cosiddetta domu de janas.

Si tratta di uno dei più singolari monumenti risalenti all’età prenuragica presenti nell’Isola.

Un unico ed enorme masso scavato e lavorato dall’uomo che sorge al centro del paese, una vera e propria cattedrale delle domus de janas.

La storia di questo enorme masso è sorprendente e risale addirittura al periodo Neolitico. Ha ospitato sepolcri funerari, nel periodo medievale è stato trasformato in una cava per la produzione di mattoni e poi in prigione.

Nell’ultimo secolo è stato rifugio per animali, negozio, abitazione e ad oggi ospita il Museo delle tradizioni etnografiche dell’Anglona.

Oltre alla rocca merita una visita la parrocchiale di Sant’Andrea, la chiesa principale del paese risalente al 1500.

Attorno a Sedini si potranno ammirare paesaggi mozzafiato immersi nella natura selvaggia tra sorgenti, borghi e chiese medievali.

Sempre dal circondario si potrà arrivare in zone dove sarà possibile ammirare il Golfo dell’Asinara e la Corsica.

Inoltre, si potrà andare alla scoperta di molte grotte ricche di stalattiti e stalagmiti abitate sin dai tempi preistorici.

Per ultimo ma non meno importante si tratterà dei vari percorsi enogastronomici che sarà possibile intraprendere in zona.

Tra carni, formaggi, vino, dolci e miele anche i più golosi non resteranno delusi dalla vacanza.