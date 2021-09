Con l’arrivo di settembre molti aspiranti ortolani devono capire quali sono i cambiamenti che toccheranno le coltivazioni questo mese. Avranno sicuramente lavori particolari da fare, come sempre. Di sicuro ci saranno nuovi rischi a cui bisogna far fronte.

Inoltre, ci saranno anche delle piante nuove da trapiantare. Settembre, per fortuna, è un mese piuttosto ricco per quanto riguarda l’orto e ci permette di aggiungere alle nostre coltivazioni un sacco di ottime verdure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, in particolare, ne vediamo una molto sottovalutata. Quest’ortaggio, infatti, non sempre trova molti utilizzi nella cucina in Italia ed è un vero peccato, perché in realtà potrebbe essere usata in tantissime ricette diverse. Vediamo, quindi, che è finalmente arrivato il momento di trapiantare nell’orto questa verdura perfetta in cucina.

L’ortaggio che viene dall’estero

Consigliamo a tutti di piantare nell’orto i cavoletti di Bruxelles. Questi deliziosi ortaggi sono molto sottovalutati, però vengono coltivati in Europa probabilmente sin dai tempi dei Romani. Poi, dal Medioevo in avanti, sono diventati tipici del Belgio. È quindi facile capire che il loro nome deriva proprio dalla capitale belga, ovvero Bruxelles.

Come ci si può immaginare, i cavoletti sono parenti di altri tipi di cavolo, come la verza. Questi ortaggi amano le temperature non troppo elevate ed è per questa ragione che sono particolarmente diffusi a Nord. Quindi, soprattutto se abitiamo in una Regione meridionale, è meglio se li teniamo al riparo dal sole. Generalmente, il momento migliore per piantarli in semenzaio è l’estate, poi a settembre si possono trapiantare nell’orto.

È finalmente arrivato il momento di trapiantare nell’orto questa verdura perfetta in cucina

Prendiamoci cura dei cavoletti di Bruxelles, innaffiandoli spesso e cercando di tenere lontane le erbacce. Se riusciremo a fare tutto correttamente, entro la fine dell’autunno potremo raccoglierli e gustarli a tavola.

Ci sono tante ricette in cui questi ortaggi possono essere utilizzati. Ad esempio, se vogliamo una preparazione molto golosa, possiamo farli alla parmigiana. Se, invece, preferiamo una ricetta originale e sorprendente per i commensali, possiamo optare per uno strudel di cavoletti. Ovviamente, poi, sono anche molto adatti come contorno per piatti di carne, nel qual caso consigliamo di farli bolliti.

Oltre ad essere deliziosi in cucina, i cavoletti di Bruxelles hanno anche buone proprietà sulla nostra salute. Sono infatti ricchi di vitamina C, fondamentale antiossidante che ci permette di tenere a bada l’invecchiamento delle cellule. Inoltre, contengono le vitamine A ed E e una buona quantità di fibre. Insomma, trapiantare questi ortaggi ci fornisce un gran numero di vantaggi.