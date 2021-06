Una sana alimentazione è fondamentale per il benessere del corpo. Infatti la scienza dimostra che la salute inizia dalla tavola e lo evidenzia bene l’Istituto Superiore di Sanità che sottolinea come mangiare bene non significa solo saziarsi ma mangiare un po’ di tutto in un clima amichevole.

In questo periodo di forte calura per molti (soprattutto donne) si manifesta il problema della ritenzione idrica, cioè l’accumulo e il ristagno di liquido responsabile di gambe gonfie e cellulite.

Ecco le verdure da preferire per evitare la ritenzione idrica più un frutto magico

Il palato spesso ci inganna e ci porta a preferire alimenti, e soprattutto tipi di cottura, che mal si conciliano con le temperature esterne di oltre 35° per uno stato salutare ottimale.

È bene, infatti, tenere in mente quali sono i cibi e in particolare le verdure da preferire per evitare gonfiore a gambe e mani.

Innanzitutto 2 litri di acqua al giorno, ora più che mai sono necessari e vanno spalmati durante tutto l’arco della giornata.

Poi tanta anguria che gli esperti consigliano di mangiare a metà mattina o nel pomeriggio e non a fine pasto. Il magnesio e il fosforo che troviamo nell’anguria ci aiutano a combattere l’afa e la spossatezza.

Cetrioli e asparagi

I cetrioli sono ricchi d’acqua e rappresentano un ortaggio molto indicato contro la ritenzione idrica perché sono depurativi e rinfrescanti.

Anche se non sono un frutto di stagione, gli asparagi rappresentano un vero toccasana perché sono depurativi e diuretici e aiutano ad eliminare il ristagno di liquidi nei tessuti.

Cipolle e lattuga

Forse non l’avremmo mai detto ma la cipolla ha anch’essa una funzione diuretica ed è molto utile per l’apparato urinario perché secondo gli esperti aiuta a contrastare o arginare diversi tipi di infezioni.

Quindi ecco le verdure da preferire per evitare la ritenzione idrica più un frutto magico e tra queste rientra la lattuga. Fresca, dissetante e remineralizzante, ricca di vitamine.

Il frutto magico

Pensiamo sempre all’anguria che indubbiamente è indicatissimo in estate.

Ma contro la ritenzione idrica anche l’ananas svolge un’importante funzione drenante perché contiene la bromelina.

Si tratta di un’enzima che digerisce le proteine e contribuisce a favorire la digestione nonché a contrastare infiammazioni, ritenzione idrica e cellulite.

Il consiglio è mangiare il frutto fresco e non dopo averlo cotto (ad esempio sotto forma di crostata) perché con il calore l’enzima viene meno.