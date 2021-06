Sole, mare, relax. È tempo di organizzare le vacanze, è tempo di recuperare il tempo perduto. Il mare resta la destinazione più gettonata dagli italiani, una scelta che mette tutti d’accordo, dalle famiglie ai giovani single, passando ai più agée.

Ma proprio per questo, molto spesso, le località di mare nascondono brutte sorprese: caos costante, spiagge affollate, servizi scarsi e prezzi alle stelle. Eppure, esistono ancora pezzi di paradiso lontani dalle rotte del turismo di massa.

65 spiagge e un mare cristallino in questa isola low cost e sconosciuta

Stiamo parlando di Kythnos, un’isola appartenente all’arcipelago greco delle Cicladi, nel Mar Egeo e conosciuta solo dalla gente del posto. Quello che rende unica questa isola è l’impressionante numero di spiagge da scoprire e vivere: 65. Qualcuno addirittura parla di 90 spiagge, inserendo alcune insenature selvagge che sfrangiano le coste, accessibili solo da trekker allenati.

Sicuramente Kythnos è ben lontana dalla spavalda fama di Mykonos: questa è un’isola più essenziale, brulla, sicuramente slow, che si svela agli occhi degli avventori lentamente. Quello che rende speciale Kythnos sono la quiete e i suoi panorami unici, in cui lo sguardo si perde su infinite coste lambite da acque cristalline.

La spiaggia di Kolona

Una delle spiagge imperdibili è sicuramente quella di Kolona. Lungo il percorso per raggiungerla ci si imbatte in un caratteristico caffè, candido e bianco, da cui godere di una vista mozzafiato. Passeggiando per soli dieci minuti si raggiugere Fikiada, da qui si gode di un tramonto ineguagliabile che dura fino alle 9 di sera.

Le altre spiagge per un bagno indimenticabile

Tra le 65 spiagge di Kythnos merita una sosta Petrousa o la piccola Styfos. Apokroussi si caratterrizza per la distesa di tamerici, alla cui ombra è possibile trovare un piacevole refrigerio. Loutra è sicuramente tra le spiagge più organizzate e quindi adatta alle famiglie. Gaidouromantra invece è la meta perfetta per chi cerca silenzio, sabbia e acqua blu.

Qualche consiglio utile

A Kythnos non esistono villaggi turistici, ma esiste un’ottima rete di alberghi e B&B. Nell’isola ci sposta con taxi e bus, ma il consiglio è di noleggiare, per pochi euro, un’auto o un motorino per esplorare l’isola in tutta libertà.

