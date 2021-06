È il frutto che preferiamo maggiormente in questo periodo di sole rovente. L’anguria con il suo altissimo potere dissetante ci consente di fare il pieno di sali minerali per affrontare al meglio i lunghi pomeriggi estivi.

Ottima in tutte le versioni, e in realtà a tutte le ore, l’anguria con un tocco di fantasia può essere servita anche in modo originale. Infatti, con un pizzico di estro possiamo realizzare forme simpatiche che rendono diverso il nostro dessert.

Come realizzare delle capricciose forme d’anguria per un dessert fantasioso e di effetto

La prima idea è quella di usare il cucchiaio (porzionatore) da gelato per realizzare delle palline perfette. Le poniamo all’interno di un cestino che realizziamo con l’incavo stesso dell’anguria. Possiamo utilizzare solo la parte inferiore, che chiaramente sarà priva di polpa.

Un’altra idea è quella di servire le palline singolarmente in una coppetta gelato con tanti stuzzicadenti, come a volere rappresentare un piccolo riccio.

Per i più piccoli

Un altro modo per creare forme simpatiche e che può addirittura convincere i bambini a mangiare questo frutto delizioso, è utilizzare le forme per i biscotti. Se non ci sono nelle nostre case, sono reperibili facilmente anche nei supermercati.

Parliamo delle formine d’acciaio e quelle più diffuse sono a forma di stella, goccia, ma anche animaletti come granchi, cavallucci o stelle marine. In questo caso serviamo in un piatto frutta e utilizziamo i semi per creare “occhi” e sorrisi.

Per gli adulti che invece festeggiano il proprio compleanno in piena estate, possiamo creare un formato torta.

Disponiamo delle fette circolari una sopra l’altra (divise all’interno in quattro parti). Creeremo una piccola torre verticale e nella parte superiore possiamo colorare ulteriormente con more, pezzetti di fragole, mirtilli e ciuffi di panna montata.

Si tratta di sotterfugi per sperimentare come realizzare delle capricciose forme d’anguria per un dessert fantasioso e di effetto.

Possiamo anche tentare una bizzarra pizza d’anguria e per capire come destreggiarci, basta leggere al seguente link: scopriamo gli ingredienti per un dessert estivo originalissimo, colorato e fresco di notevole impatto coreografico e molto succoso e dolce ma ipocalorico.