Le alte temperature di questi giorni stanno mettendo davvero tutti in difficoltà, soprattutto chi è costretto a rimanere a casa, o in ufficio.

In questo caso, non avendo la possibilità di tuffarsi in mare, servono altre soluzioni per contrastare il caldo infernale.

Fra queste soluzioni, forse la più importante è quella di regolare l’alimentazione. Dopo aver visto i “5 alimenti da evitare assolutamente durante l’estate per restare sempre leggeri” oggi spiegheremo come realizzare una bevanda molto dissetante.

Pochi conoscono l’ingrediente segreto per ottenere questa fantastica bevanda dissetante e rinfrescante

L’ingrediente segreto della preparazione di oggi proviene da una pianta apprezzatissima per la sua bellezza e per l’odore inebriante: la rosa.

Infatti, una parte spesso snobbata di questo fiore è il suo falso frutto, chiamato cinorrodo. Quest’ultimo è come una sorta di bacca, di colore rosso e ricco di vitamina C, utilizzato per vari scopi anche medici.

Ma oltre a ciò, vengono utilizzati anche molto in cucina nella preparazione di infusi, confetture o liquori.

Ed è proprio di quest’ultima bevanda che spiegheremo i vari procedimenti nel prossimo paragrafo.

Per ora ci basta solo sapere che saranno necessarie solo acqua, alcool, zucchero, buccia di limone e le bacche fresche di rosa canina.

Un liquore che può dissetare

Dunque, abbiamo visto che pochi conoscono l’ingrediente segreto per ottenere questa fantastica bevanda dissetante e rinfrescante, ossia il cinorrodo delle rose.

In questo periodo possiamo trovare queste bacche al supermercato, ma se vogliamo raccoglierle fresche dal nostro roseto, dobbiamo aspettare l’inverno.

Per preparare il liquore dobbiamo innanzitutto lavare ed asciugare bene circa 200 grammi di bacche. In seguito tagliamole a metà e priviamole dei semini interni, raschiando anche un po’ di polpa.

Fatto ciò inseriamole in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, lasciandole macerare con 300 millilitri di alcool per 15 giorni, mescolando ogni giorno. Trascorso il tempo necessario, filtriamo bene il tutto facendo attenzione a non tralasciare residui.

Nel frattempo prepariamo lo sciroppo, facendo bollire circa 300 millilitri d’acqua, 250 grammi di zucchero e scorza di limone.

Una volta raffreddato, versiamolo in un barattolo insieme all’alcool, lasciando macerare per un altro mese. Terminato il periodo di macerazione non ci resterà che imbottigliare il liquore. Per ottenere una bevanda super dissetante possiamo mischiare un po’ di liquore con dell’acqua frizzante fresca.