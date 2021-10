Il freddo è in arrivo ed è il momento di tirare fuori dagli armadi le nostre amatissime e caldissime sciarpe. Magari da abbinare al mitico eskimo, uno dei capi must have di questa stagione. E quest’anno avremo una ragione in più per indossarle. La conferma arriva dalle passerelle dell’alta moda: la sciarpa sarà l’accessorio principe dell’autunno-inverno 2021-2022. Quindi ecco le sciarpe che andranno di moda questo inverno e che dobbiamo assolutamente avere. Controlliamo se ne abbiamo già una nascosta in un cassetto. Potrebbe trasformarci in un’icona di stile in pochissimi istanti.

Ecco le sciarpe che andranno di moda questo inverno e che dobbiamo assolutamente avere

La parola d’ordine per le sciarpe autunno-inverno 2021-2022 è una: oversize. Quindi, spazio alle sciarpe grandi e vistose da portare avvolte intorno al collo o semplicemente appoggiate sulle spalle.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra i modelli più interessanti ci sono quelle in cashmere, elegantissime e adatte a chi ama i look più ricercati. Ovviamente da abbinare al vestito giusto e soprattutto a colori come il blu elettrico e il grigio, i più in voga per quest’anno.

Buone notizie anche per le amanti dei grandi classici e del fai da te. Le sciarpe oversize ricamate a uncinetto sono tornate di moda e ci daranno quel tocco in più se vogliamo unire sobrietà ed eleganza.

Immancabile anche il modello total black. Possiamo abbinarlo praticamente a ogni outfit e darà al nostro abbigliamento la giusta dose di classe.

Se non abbiamo già in armadio uno di questi capi possiamo guardare al nuovo. Manila Grace propone una sciarpa rettangolare con motivi geometrici e colori che spaziano dal grigio all’argento. L’accessorio perfetto per le serate mondane. Pimkie, invece, punta sulla morbidezza e ha appena lanciato la sua linea di sciarpe in colori pastello e dal disegno decisamente minimal.

Il ritorno del foulard

Oltre alle sciarpe c’è un altro capo che dovremo assolutamente rispolverare: il foulard. A riportarlo alla ribalta Donatella Versace che nell’ultima collezione ha abbinato tutte le sue creazioni a questi accessori. I foulard dell’autunno-inverno 2021-2022 Versace spaziano dal nero ai colori appariscenti ma hanno una caratteristica in comune: la seta.

Quindi scegliamo la colorazione che più ci piace ma senza rinunciare alla classe e all’eleganza. Una strada seguita anche da Armani che propone foulard di seta stampati e da Ferragamo che punta invece sul foulard nero anche in versione maschile.

Approfondimento

Ecco i 3 accessori da avere assolutamente per essere alla moda il prossimo autunno