Inutile negarlo: Halloween è una festa affascinante che piace a grandi e piccini. Ormai è un’usanza che ha preso piede anche in Europa e in Italia e il 31 ottobre si vedono sempre più bambini in costume girare per le strade a chiedere “Dolcetto o Scherzetto”. Una festa divertente che regala momenti simpatici a tutta la famiglia.

Un altro aspetto particolarmente piacevole di questa ricorrenza sono le maratone di film horror. Gli appassionati adorano aspettare il tramonto, ordinare una bella pizza o qualche snack e mettersi sul divano davanti alla TV, pronti a godersi qualche ora di innocui spaventi sotto al plaid caldo. Ebbene, per una maratona coi fiocchi, Halloween si avvicina e in streaming ci sono degli ottimi film horror da brivido: ecco quali sono i migliori!

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Dolcetto o scherzetto?

“Mexico Barbaro” è un film molto particolare, che riprende storie classiche come l’uomo nero, i troll, i fantasmi e strane creature con l’ottica, però, della cultura messicana. Il tutto è immerso in un contesto urbano e rurale che rende ancora più interessante questa antologia di racconti.

Sulla falsariga delle storie del terrore classiche, c’è anche “Cabin Fever”. Il film racconta la spaventosa avventura di un gruppo di amici che affittano una casa in un bosco per un weekend fuori. Qui cadranno vittime di una strana malattia che renderà la loro permanenza decisamente terrorizzante. Si trova su Netflix.

“Raw – Una cruda verità” è disponibile su Netflix e racconta la storia di Justine, vegetariana non per scelta. Tutti i suoi parenti sono infatti vegetariani e veterinari. La ragazza viene quindi “costretta” a studiare veterinaria e a eliminare la carne dalla sua dieta. Giunta all’università, però, Justine è obbligata a disobbedire alla famiglia per superare un rito d’iniziazione. Il sapore della carne risveglia in lei degli istinti incontrollabili che avranno conseguenze inaspettate.

Halloween si avvicina e in streaming ci sono degli ottimi film horror da brivido

Gli amanti dell’horror cosmico stile Lovecraft ameranno “The Void”. Daniel Carter, ufficiale di polizia, è fuori per la ronda quando trova lungo una strada sperduta un giovane coperto di sangue e lo soccorre. All’ospedale, i due scoprono che i pazienti e il personale si stanno trasformando in orrende creature ultraterrene. Assieme ad altri sopravvissuti, Daniel dovrà affrontare i sotterranei della struttura per scoprire l’origine dell’incubo e porvi fine. Anche questo film è su Netflix.

Infine, su Amazon Prime un interessante esperimento realizzato da un giovane regista emergente. “Sator” è un horror scritto e diretto da Jordan Graham e basato sulla sua storia familiare. La nonna del giovane protagonista, affetta da demenza senile, è afflitta da una presenza demoniaca che si manifesta attraverso biglietti scritti dalla stessa donna durante momenti di trance. Un progetto nel quale la dicitura “ispirato da una storia vera” prende tutto un altro significato.