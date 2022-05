Uno degli sprechi più comuni e diffusi è quello alimentare. Ogni giorno nel Mondo diverse tonnellate di cibo viene gettato nella spazzatura. Si tratta di uno spreco totalmente evitabile in cui noi possiamo fare la nostra parte. Uno dei modi per minimizzare lo spreco è imparare le ricette “salva cibo”. A questo proposito, dunque, ecco le ricette gourmet da preparare con la pasta avanzata per risparmiare soldi e tempo.

Quando la tradizione ci mostra una nuova via

Per evitare di gettare cibo scaduto e non consumato dobbiamo cambiare alcuni comportamenti.

Frutta e verdura andrebbero acquistate settimanalmente, per evitare che marciscano e perdano il loro gusto. Un metodo sempre efficace, poi, è quello di avere sempre una lista della spesa da seguire. In questo modo eviteremo di acquistare cibi spazzatura e cose di cui non abbiamo un reale bisogno.

Un’altra tecnica da seguire sempre è quella di usare la bilancia per le nostre ricette. Pasta, riso e ingredienti vari andrebbero sempre pesati, per evitare di cucinare porzioni troppo abbondanti. Infatti, uno dei cibi più sprecati nel nostro Paese è proprio la pasta. Oggi vedremo alcune ricette perfette per quando ne abbiamo realizzata troppa. Con le verdure avanzate possiamo preparare altre ricette, magari possiamo anche provare a sbizzarrirci con quelle della cucina cinese.

Ecco le ricette gourmet da preparare con la pasta avanzata in frigo da due giorni

Con la pasta da due giorni nel frigo possiamo cucinare una deliziosa frittata di pasta. In una ciotola versiamo la pasta assieme a cinque uova intere e a del pane raffermo ammollato fatto frullare. Possiamo mettere spezie ed erbe aromatiche a volontà e mischiare bene. Ora possiamo friggere fino a che l’uovo sarà completamente cotto. Perfetta con la pasta corta è anche ottima con spaghetti e bucatini.

Un’altra ricetta deliziosa per evitare sprechi sono le crocchette di pasta. Possiamo sminuzzare la pasta avanzata con il coltello o la mezzaluna. Ora possiamo mescolare con uovo, Parmigiano e pan grattato. Creiamo delle crocchette di forma sferica che impaneremo nel pan grattato.

A questo punto possiamo friggere nell’olio fino a che saranno dorate. Saliamo e aromatizziamo e serviamo in tavola per un aperitivo o come antipasto. Nessuno si accorgerà che l’ingrediente principale è la pasta avanzata ma anzi, tutti ci chiederanno la ricetta.

