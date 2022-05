L’arredamento e la forma delle nostre case sono cambiati profondamente negli ultimi cinquant’anni. Quello che in pochi sanno è che continua ad evolversi e a cambiare. Se trenta anni fa in pochi possedevano una lavastoviglie, ora questo accessorio è decisamente più comune. Allo stesso tempo, robot da cucina ed altri elettrodomestici sono apparsi e si sono via via diffusi. Oggi parleremo di un oggetto che per ora è raro e non troppo economico, ma che probabilmente con il tempo sarà sempre più popolare e diffuso nelle case degli italiani. Ecco perché è questo l’elettrodomestico delle case di pregio. Pochi lo conoscono, ma ci farà risparmiare tempo e denaro.

Un metodo per risparmiare sul tempo e sulle bollette del gas

Sull’esempio delle case inglesi, molti di noi conoscono ed usano il bollitore elettrico. Questo oggetto ci permette di riscaldare l’acqua del rubinetto e portarla ad ebollizione in pochi minuti. Il vantaggio è che risparmiamo sicuramente molto tempo rispetto al classico pentolino sul fuoco, ma non solo. Essendo un metodo energeticamente più efficiente, risparmieremo anche sulle utenze del gas. In molti usano già questo oggetto per scaldare l’acqua della pasta più in fretta e per cucinare ricette come questa.

L’elettrodomestico di oggi ha la stessa utilità del bollitore ma è ancora più comodo. Si tratta, infatti, di un bollitore da rubinetto, che è posizionato proprio dentro al tubo da cui esce l’acqua. Grazie ad una speciale manopola, potremo azionare il meccanismo che permette di avere acqua a 100° direttamente dal rubinetto.

È questo l’elettrodomestico delle case di pregio che in pochi conoscono e che può cambiare per sempre il modo di cucinare

Questo accessorio è davvero comodissimo e funzionale. Potremo usare l’acqua calda per preparare tè e caffè, ma non solo. Potremo direttamente buttarla in pentola per cucinare, ma anche per lavare e disinfettare le superfici. Grazie al suo meccanismo sicuro, basterà un colpetto per ritornare all’acqua fresca e tiepida senza correre il rischio di ustionarci.

Al momento diverse aziende offrono questo servizio, ma se in America e all’estero è un device molto comune non è così per il nostro Paese. Lo troviamo soltanto in certe case di lusso super accessoriate. Se la moda attecchirà e gli italiani decideranno di adottarlo, cambierà anche il modo di vivere la cucina e si risparmierà moltissimo tempo.

