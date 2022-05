Tutti noi sprechiamo quotidianamente chili di cibo per colpa di una cattiva gestione. Spesso tendiamo ad acquistare troppo cibo, che rimane in frigo o in dispensa a marcire. Le conseguenze di questo spreco sono negative sia per il portafoglio che per il pianeta. In realtà, esistono numerosi trucchi per evitare di gettare via frutta e verdura, cibo cotto e ingredienti crudi. Oggi vogliamo parlare del pane, uno degli alimenti più sprecati e gettati dagli italiani. Spiegheremo perché non butteremo mai più nella pattumiera il pane raffermo grazie a questa tattica che fa resuscitare anche quello duro come un mattone.

Il pane non è vecchio dopo due giorni

In passato i nostri nonni preparavano il pane una volta al mese e lo conservavano in dispensa per diverse settimane. Dopo i primi giorni in cui era ancora morbido, si adottavano alcuni metodi per renderlo masticabile. Si usava come pan grattato oppure veniva fatto cuocere per preparare piatti deliziosi. In pratica, non veniva mai buttato e anche dopo diversi giorni era mangiato da tutta la famiglia. Si trattava anche di un pane molto diverso, che tendeva a seccare meno di quello attuale.

Se adottiamo le giuste accortezze, anche il pane che acquistiamo dal fornaio o al supermercato durerà diversi giorni. L’importante è il modo in cui lo conserviamo. Mai messo in frigo per evitare che ammuffisca, è fondamentale avvolgerlo in un panno asciutto. In questo modo anche dopo diversi giorni sarà perfettamente commestibile. Dopo tre o quattro giorni, però, potrebbe essere molto duro ed è allora che possiamo adottare questo efficacissimo trucco.

Non butteremo mai più nella pattumiera il pane raffermo ora che conosciamo questo trucchetto antispreco

Un metodo infallibile per far rinvenire il pane raffermo è inumidirlo sotto l’acqua corrente per dieci secondi. A questo punto possiamo metterlo nel forno preriscaldato a 180°. Lasceremo il pane intero per dieci minuti nel forno in modalità grill in modo che le molecole di amido riacquistino umidità. Per cinque minuti possiamo impostare il forno in modalità ventilata in modo che l’acqua evapori del tutto. Terminato il tempo di cottura, possiamo estrarre il filone di pane e tagliarlo a fettine. Sembrerà incredibile, ma il pane sarà di nuovo morbido e sembrerà appena sfornato. Possiamo servirlo in tavola e nessuno si accorgerà del nostro piccolo segreto.

