Quando arriva l’estate, soprattutto noi italiani, abbiamo la fortuna di trovare nei mercati e nei supermercati dei prodotti di altissima qualità. Parliamo delle verdure che, oltre ad essere tanto rinfrescanti, sono gustosissime e sane. Di conseguenza, se vogliamo impostare la nostra dieta, seguendo i prodotti stagionali, dobbiamo ideare molte preparazioni con le verdure. In particolare, quindi, ecco le migliori ricette vegetariane veloci e dietetiche.

Alcuni utili consigli

Con le verdure possiamo preparare tantissime ricette. Ci possiamo sbizzarrire in antipasti, primi o secondi, ma l’importante è conoscere a fondo le proprietà di ogni singolo ingrediente. Gli esperti di ProiezionidiBorsa non vogliono qui parlare di una sola preparazione, ma vorrebbero dare al Lettore una lista di idee accomunate dalla semplicità e dalla velocità di esecuzione.

D’estate poi vanno tantissimo anche i pasti a buffet in cui le persone si divertono sui terrazzi o sui balconi.

Quindi, possiamo partire con degli involtini freddi di zucchine. Li farciamo con della ricotta o con del formaggio spalmabile. La fortuna di questo piatto è che possiamo prepararlo sia con fettine sottili di zucchine crude, sia con zucchine grigliate.

Sempre per parlare di antipasti, che possiamo mangiare anche sul terrazzo, pensiamo ai pomodori ripieni di mozzarella. Basterà svuotare i pomodori, che avremo tagliato a metà e condito con un po’ d’olio.

Ecco le migliori ricette vegetariane veloci e dietetiche per una cena leggera ma gustosissima e rinfrescante

A Roma conosciamo tutti la ricetta dei fiori di zucca fritti e ripieni di mozzarella e alici. Qui, invece, proponiamo la versione vegetariana. Li passiamo al forno con una farcitura di ricotta, per un antipasto leggero, ma gustoso.

Inoltre, non dimentichiamoci del pinzimonio, ricetta estiva per antonomasia. Possiamo optare per la tradizione e usare l’olio extravergine di oliva. Se però vogliamo un piatto più leggero, possiamo lasciarlo al naturale e condirlo poi dopo con dello yogurt greco.

Con le zucchine possiamo proprio creare moltissimi piatti. Se abbiamo la fortuna di averle fresche, possiamo addirittura preparare un carpaccio. Le tagliamo molto sottili, quasi da rendere trasparente ogni fetta, e poi le condiamo con pochissimo sale e olio. Se aggiungiamo un pizzico di pepe e della menta, miscelati con un po’ di succo di limone, allora il risultato sarà davvero gourmet.

Approfondimento

