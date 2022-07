Sono questi tre i libri imperdibili ed emozionanti per rilassarsi con cultura sotto l’ombrellone in estate 

Tutti sanno che leggere è un’attività nobile: purtroppo però pochi hanno il tempo di farlo come si deve. Sono infatti mille i problemi e le incombenze che si mettono fra noi e la lettura durante il corso dell’anno. Per questo le vacanze possono essere un ottimo modo per smaltire i titoli da sempre presenti sui nostri comodini, ma essere anche un’occasione per scoprire delle storie nuove. Per questo oggi parliamo di alcuni volumi molto diversi fra loro che possono però mettere d’accordo gusti, generi ed età diverse. Infatti sono questi tre i libri imperdibili ed emozionanti per trascorrere un’estate intensa e ricca di emozioni. Fra i titoli selezionati ne abbiamo scelto uno relativamente nuovo e altri due che sono rispettivamente un best seller senza tempo e un piccolo capolavoro della letteratura gotica. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Il nuovissimo premio Strega del 2022

Stiamo parlando del nuovo vincitore del premio letterario più rinomato d’Italia, l’ambitissimo Strega. A conquistarlo quest’anno è stato Mario Desiati con il suo Spatriati grazie ai 166 voti dei giurati. Il racconto è incentrato nella magica atmosfera dei vent’anni, periodo di meraviglia e straniamento per tutti gli esseri umani. Quest’epoca della vita però è ancora più sofferta per Chiara e Francesco, così diversi ma al contempo così simili da riconoscersi. Ad accompagnarli c’è un radicamento di uno e una continua fuga dell’altra verso la città, l’estero e le megalopoli europee. Nonostante il loro rapporto irregolare però diventano grandi insieme, essendo necessari l’uno per l’altra.

Oltre a questo ce ne sono altri due che sono sicuramente più datati ma che risultano comunque irrinunciabili, soprattutto per il pubblico femminile. Uno di questi è “Donne che corrono con i lupi” della psicanalista junghiana Clarissa Pinkola Estes. Queste pagine però sono ben lontane da essere un semplice trattato di psicologia: l’autrice infatti riesce attraverso antiche fiabe ed archetipi a mettere in luce la complicata condizione delle donne. Infatti ne analizza il carattere “selvaggio”, ovvero il lato oscuro che è sempre stato represso e annullato nel corso dei secoli. Se si preferisse però un’opera narrativa consigliamo di provare “L’incubo di Hill House”, una delle ghost story più rilevanti del secolo scorso. La trama ha infatti ispirato alcuni dei più grandi maestri dell’orrore, fra cui Stephen King.

