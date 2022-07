Luglio è il mese in cui le persone cominciano a riscoprire sé stesse. Fino a giugno tra la scuola e gli impegni professionali siamo immersi completamente in una routine che qualcuno ha scelto per noi. Da luglio a settembre, invece, possiamo provare a cambiare qualcosa. Sia per la questione delle vacanze, sia forse per il clima abbiamo più possibilità di rompere la quotidianità, organizzando qualcosa di bello per noi.

Infatti, la seconda settimana di luglio vedrà l’Ariete e un altro segno molto fortunati.

Ariete e Gemelli

L’Ariete brillerà finalmente di luce propria e non più riflessa. Infatti, con Venere che garantisce una sensazione totale e completa di benessere psicofisico, le persone nate sotto questo segno sembreranno invincibili. Questo momento di vera e propria gloria toccherà molti aspetti della vita, da quello professionale a quello personale.

Tuttavia, la sfera che ne gioverà di più sarà sicuramente quella amorosa, con il partner che si mostrerà ancora più innamorato e benevolo.

I Gemelli invece avranno una sensazione di forte sicurezza in sé stessi. Certo, le persone nate sotto questo segno sono spesso degli infaticabili lavoratori, che si meritano tutto quello che ottengono. Tuttavia, a volte, un po’ di fortuna in più non guasta e, grazie a un Giove che sorride, la strada sarà nettamente in discesa.

C’è una distinzione da fare in termini di genere però. L’uomo Gemelli avrà anche una grande soddisfazione a livello aziendale. Sia per chi deve dirigere un’azienda, sia per tutti gli impiegati ci sarà una grande novità positiva.

Un progetto o un lavoro che sembrava impossibile da portare a termine, sarà invece concluso, ancor prima delle scadenze. Per la donna Gemelli qualche incomprensione professionale potrebbe manifestarsi presto.

La seconda settimana di luglio vedrà l’Ariete e i Gemelli baciati dalla fortuna ma occhio a questo segno

Il segno dello zodiaco che dovrà fare attenzione a questo periodo è però lo Scorpione. Infatti, forse a causa di una forma fisica non così smagliante, queste persone accusano facilmente stanchezza e poco entusiasmo. Bisognerebbe proprio cercare di riprendere la propria vita in mano, magari facendo più sport e vedendo più amici. Curare l’anima è altrettanto importante di curare il corpo e le 2 cose vanno portate avanti insieme.

