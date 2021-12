Siamo arrivati praticamente a Natale e ci manca qualche regalo da fare. Magari pensavamo di farlo durante questo ultimo weekend ma non ci siamo proprio riusciti. Oppure, quella volta che dovevamo uscire prima dal lavoro ma il nostro capo ci ha rifilato all’ultimo minuto un dossier troppo importante per il nostro tempo. Dunque, ci ritroviamo a cercare disperatamente qualche piccola idea per rendere speciale la giornata alle persone a cui vogliamo bene. Di seguito, qualche suggerimento che può rivelarsi molto utile. Infatti, ecco le idee più belle per sorprendenti regali di Natale dell’ultimo minuto anche sotto i 20 euro.

Coupon e Cofanetti

Pensiamo subito ai principali siti internet in cui è possibile comprare un coupon. Ce ne sono davvero molti e basterà scrivere sulla barra delle ricerche la parola coupon con l’oggetto desiderato. Groupon, Groupalia, LetsBonus e Glamoo sono solo alcuni dei siti da cui è possibile scegliere i nostri doni. Si possono trovare tantissime esperienze come cene e massaggi rilassanti super scontati. In alternativa, possiamo optare per dei bellissimi cofanetti regalo. In soldoni, sono delle piccole scatoline tematiche in cui troviamo dei prodotti simili. Di solito sono delle creme, ma possono anche contenere delle ottime bottiglie di vino, olio o più in generale dei prodotti alimentari. Un’altra opzione sono le cosiddette gift card.

C’è chi ama l’adrenalina, le esperienze al limite delle emozioni umane o anche un weekend rilassante alle terme. Ecco, nelle gift card troviamo tutte queste alternative, ma dobbiamo pensare bene alla persona in questione per scegliere il regalo più opportuno. Sempre per le gift card, non dimentichiamoci che grandi catene di abbigliamento e di accessori hanno le loro promozioni. Infatti, vicino alle casse di queste catene possiamo trovare le gift card della casa madre e possiamo scegliere l’importo che preferiamo.

Infine, possiamo pensare sicuramente a dei biglietti per concerti o mostre. Certo, in questo caso dobbiamo conoscere per bene i gusti culturali ed artistici del nostro parente o amico. Tuttavia, si tratta di un regalo così poco scelto che ci farà sicuramente fare una splendida figura. Possiamo anche pensare a una partita di calcio o a un qualunque evento sportivo di interesse. Il teatro è sempre una buona idea, ma in quel caso dovremmo prendere almeno due biglietti.

