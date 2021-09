Con l’arrivo dell’autunno molti potrebbero pensare che la moda si dimentichi dei colori. Nulla di più falso, tutti vorremmo sempre esprimere al meglio la nostra gioia di vivere e la nostra vitalità. I sarti parigini hanno ideato delle creazioni molto attuali, usando delle materie prime comode.

I tagli sono adattati alla donna del duemila, moderna e autorevole. Inoltre, i sarti parigini hanno ricordato a tutti le basi della moda: il vestito non serve solo a coprire, serve a farci sognare. Siamo in un’epoca di incertezza e quindi la moda si orienta verso il cuoio traslucido, le trasparenze e le paillette danno la direzione da seguire. Infatti, arriva da Parigi la moda per un autunno elegantissimo e raffinato di chi ha classe.

Le tendenze di chi vuole avere e stile

Da ormai qualche inverno le principali case di moda francese ( Hermès, tra tutte) scelgono il cuoio come il protagonista dei vestiti da ottobre a febbraio. In particolare, la scelta va proprio nella direzione del cuoio brillante, che si declina diversamente in relazione al pubblico di riferimento.

La già citata Hermes, ad esempio, usa il cuoio nella sua versione più lussuosa e borghese, optando per dei tagli che fanno tanto anni settanta. Givenchy, invece, punta tutto su un vestito blazer, per ricordare a tutti che è Parigi a dettare le regole della moda. Sempre di cuoio anche la creazione di Fendi, con un vestitino a maniche larghe.

Arriva da Parigi la moda per un autunno elegantissimo e raffinato di chi ha classe

Per quanto riguarda le forme, la geometria e le stampe si accompagnano seguendo una logica precisa. La donna e l’uomo del nuovo millennio devono essere poliedrici, devono poter portare diversi tessuti insieme. Di conseguenza, anche se parliamo sempre di cuoio, possiamo trovarne di molto diversi.

I giochi di prospettiva sugli abiti sono accentuati e le sovrapposizioni non mancano. Certo, alcuni potrebbero vedere delle semplici toppe, ma non noterebbero il gioco prospettico che deriva da un’oculata scelta della posizione scelta. Ad esempio, Etro ha scelto un lungo pantalone che presenta la sovrapposizione di vari tessuti diversi, come ha fatto anche Armani per il suo vestito da serata.

Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, invece, la scelta del colore unico si associa al denim. Non tutti, infatti, amano vestirsi in maniera troppo sgargiante ed essere sempre sotto i riflettori.

Queste saranno le linee di tendenza che ci aspettano e, se non possiamo permetterci questi abiti lussuosi, cerchiamo di trovare valide alternative. Così, magari con un bicchiere di un buon champagne in mano potremo sentirci anche noi parigini.

Approfondimento

Ecco il segreto per essere eleganti d’estate anche 50 o 60 anni.