Si aggiorna l’elenco delle offerte di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato, per un totale di ben 36 annunci. Tanti ruoli, numerosi da Specialista, pubblicati nell’ultima settimana, anche se non sono da meno le opportunità per diplomati. In un Gruppo grande ed in crescita come Ferrovie dello Stato la pubblicazione di nuovi annunci di lavoro sembra non cessare mai. Solo qualche giorno fa, infatti, abbiamo visto che Ferrovie dello Stato non molla e annuncia nuove assunzioni in tutta Italia per i seguenti profili.

La maggior parte delle posizioni aperte già viste riguardano, come data di pubblicazione, il 14 dicembre. Oggi il numero di opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato è salito, comprendendo parte di quelle viste nel precedente articolo. Vediamo di seguito le nuove imperdibili opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato per diplomati e specialisti.

Le posizioni aperte

Gli annunci ora disponibili hanno perlopiù scadenza fra il 3 e il 12 Gennaio. Diversi ruoli richiedono come requisiti esperienza pregressa e laurea, ma ci sono delle eccezioni. I nuovi ruoli disponibili sono, dal più recente per pubblicazione, Specialista controllo di gestione, Legal Advisor, Specialista Innovazione, Progettista Cantierizzazione e Interferenze Sottoservizi, Progettisti Telecomunicazioni.

E ancora, Specialisti Controllo Ambientale Cantieri, Specialista Amministrazione Contabilità, Progettista Messa in Servizio acc o accm, Project Engineer Assistant Tecnologico, Specialista Sostenibilità e molti altri.

Un esempio

Portiamo come esempio il profilo Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili. Il Gruppo Ferrovie dello Stato ne è alla ricerca sia su Milano che su Verona. Si occuperà delle attività di controllo nelle fasi di realizzazione dei lavori, così come nella gestione della documentazione e della sicurezza in cantiere. Requisiti richiesti sono il diploma di istituto tecnico o laurea triennale o magistrale nelle aree Architettura, Ingegneria Civile e Ambientale, Edile e dei Trasporti. Seguono un’esperienza di almeno due anni nel settore, conoscenza della normativa riguardante Lavori Pubblici e Sicurezza, della lingua inglese e del pacchetto Office. Chiudono il quadro buone capacità relazionali e di lavorare in team, oltre alla puntualità. La scadenza dell’annuncio è fissata per il 9 gennaio 2022.

Per visualizzare le posizioni aperte, le mansioni previste e le info contrattuali, oltre a conoscere come candidarsi, Ferrovie dello Stato dispone di una piattaforma dedicata. Cliccando sul riferimento potremo utilizzare i filtri per restringere il campo delle offerte a quelle di nostro interesse.

