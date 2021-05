L’orto ci farà sicuramente compagnia durante tutta la stagione calda. Ogni mese, c’è qualcosa di diverso da piantare e che ci garantisce di mettere in tavola degli ortaggi magnifici.

E dunque cerchiamo sempre cosa piantare ogni mese per migliorare la resa ed arricchire la varietà delle nostre verdure. Ma c’è una cosa a cui facciamo raramente attenzione, e di cui parleremo proprio oggi. Infatti, troppo spesso quando facciamo l’orto consideriamo ciascuna pianta come se fosse a sé stante.

In realtà, il modo in cui posizioniamo ciascuna di esse è importante, perché l’una può aiutare l’altra in vari modi. Oggi vediamo quindi un’importante sinergia che è molto facile da ottenere. Ecco le due grandiose piante che aiutano i pomodori a crescere forti e ci garantiscono un orto ricchissimo.

La pianta che fa bene alla salute

Partiamo parlando della borragine. Essa è una pianta che ha effetti molto positivi sulla nostra salute, quindi coltivarla è sempre una buona idea. Dalla borragine si ottiene un olio che può essere usato sulla pelle per attenuare i sintomi di allergie e psoriasi. Inoltre, è spesso usato come cosmetico per il contorno occhi e le rughe.

Ma ha anche un’altra grande proprietà. La borragine, infatti, tiene lontani molti parassiti che possono danneggiare gravemente i nostri pomodori. Non solo, ma pare che renda anche più forte la sua crescita. Insomma, è un’alleata preziosissima.

L’ortaggio famosissimo

La seconda verdura di cui parliamo è conosciuta da tutti, e proprio in queste settimane ne stiamo consumando tutti in grandi quantità. Stiamo parlando degli ottimi asparagi, che aiutano i pomodori in maniera molto particolare.

Gli asparagi infatti una volta raccolti, lasciano un terreno molto fertile e con i nutrienti giusti per i pomodori. Quindi l’ideale è piantarli nello stesso punto in cui poi vorremo mettere la pianta di pomodori, e poi raccogliamoli in primavera. Una volta fatto, piantiamo in poco tempo la pianta di pomodori e vedremo come crescerà rigogliosa.

Sfruttiamo queste sinergie e, come diciamo in questo articolo, cerchiamo di fare tutto in maniera naturale.