Gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante un rapporto di lavoro sono molto importanti ai fini della carriera. Ma quando ce ne andiamo a lavorare da un’altra parte, possono subentrare cattive relazioni. E si fatica a farsi consegnare documenti e certificazioni.

Scopriremo oggi cosa fare se l’ex datore di lavoro non consegna la certificazione dei corsi frequentati quando eravamo suoi dipendenti.

I corsi sulla sicurezza sono piuttosto costosi

Cosa fare, dunque, se l’ex datore di lavoro non consegna la certificazione dei corsi frequentati quando eravamo suoi dipendenti? In particolare, sono importanti i certificati relativi ai corsi antincendio, primo soccorso e formazione dipendenti sulla sicurezza.

Sono corsi che prevedono costi non indifferenti. E sono solitamente pagati dal datore di lavoro. Dunque, quando si perde un dipendente che ha questi incarichi in azienda, bisognerà affrontare nuovamente la formazione. E i relativi costi. Il corso antincendio si paga non meno di 60 euro. Quello di primo soccorso 120 euro. Quello di sicurezza per i dipendenti costa 80 euro. Bisogna, infine, ripetere la visita con il medico del lavoro per il nuovo assunto.

Gli attestati servono per velocizzare la nuova formazione

Gli attestati dei corsi frequentati possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere in base alla Legge sulla Privacy. Non perchè il nuovo datore di lavoro debba risparmiare queste spese e avvantaggiarsi rispetto al precedente. Ma per velocizzare la ripetizione della formazione. Se quella precedente è ancora valida.

Il Garante ha emanato un provvedimento in proposito. Ogni società deve mettere a disposizione di un ex dipendente tutte le informazioni personali. Molti dipendenti si sono rivolti all’Autorità lamentando la violazione di questo diritto previsto dall’articolo 3 della Legge 675/1996.

La documentazione relativa ai corsi di formazione fa parte di dati personali relativi alla carriera lavorativa. Il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’intestato. Ma tutte le informazioni contenute nel fascicolo personale. E quindi anche questa voce così rilevante.

La mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità è sanzionata penalmente dalla Legge sulla Privacy. Il Garante ha il potere di intervenire. Avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato per assicurarne l’esecuzione.