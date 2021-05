In questi mesi chiusi in casa ci siamo tutti appassionati alle serie Tv e ai film trasmessi da diverse piattaforme di streaming. In particolare, Netflix è riuscita a fare la parte del leone nelle preferenze degli utenti. Più volte sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo consigliato al Lettore dei programmi presenti su questa piattaforma.

Solitamente, quando si cercano film da guardare in streaming ci si concentra su quelli americani o comunque, stranieri.

Si dimentica, infatti, che sono moltissime le produzioni italiane che meritano di essere viste (consultare qui). Film avvincenti e interessanti che meritano, sicuramente, una chance.

Tra queste deve essere ricordato un film da poco disponibile su Netflix: “Il testimone invisibile”. Si tratta di un film del 2018 diretto da Stefano Mordini che vede tra i protagonisti Riccardo Scamarcio e Miriam Leone.

Un vero e proprio thriller nato come remake del film spagnolo “Contratiempo” diretto dal regista Oriol Paulo. Finalmente disponibile su Netflix il travolgente film italiano di cui tutti stanno parlando.

Trama

Si tratta di un thriller appassionante che si snoda attraverso gli occhi di tre diversi personaggi. Ognuno di questi personaggi porta con sé una personale verità, tutte verità plausibili allo stesso modo.

Il film, ambientato nel cuore del Trentino, inizia con il ritrovamento del cadavere dell’amante di un giovane imprenditore, Adriano Doria. L’unico indiziato è proprio quest’ultimo che, però, si dichiara innocente.

Attraverso continui cambi di prospettiva gli interpreti accompagnano lo spettatore alla ricerca della verità.

Il protagonista, dopo aver assoldato un avvocato penalista di grande successo dovrà rivelarle tutta la verità.

L’incontro tra cliente e avvocato si trasforma in un vero e proprio gioco di forza tra le parti. Un interrogatorio attorno al quale ruota tutto il thriller.

Le vite dei vari personaggi si susseguono alternando sentimenti pieni di ansia e disperazione. Lo spettatore verrà completamente coinvolto dalla storia in un climax che terminerà nella rivelazione finale.

Senza dilungarci troppo possiamo rimandare il Lettore alla visione di questo film sulla piattaforma di streaming Netflix. Infatti, è finalmente disponibile su Netflix il travolgente film italiano di cui tutti stanno parlando.