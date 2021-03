Sta arrivando la primavera, e con essa possiamo iniziare a pensare un po’ agli esterni di casa. Possiamo mettere qualche bel fiore in giardino, ed iniziare a pulire un po’ il prato. Addirittura, come spieghiamo in questo articolo, possiamo prendere un animale domestico che ci aiuti.

Ma soprattutto, la primavera inizia ad essere un buon momento per piantare qualche gustosissima verdura nell’orto. Per fortuna, esistono metodi che pochi conoscono e che ci possono portare ad avere un orto davvero meraviglioso. Il nostro orto farà invidia a tutti con questo grandioso sistema naturale, vediamo quale.

I ritmi naturali

Oggi parleremo dell’orto biodinamico. La biodinamica è quel modo di coltivare il terreno che utilizza solo ingredienti naturali, ed evita del tutto l’utilizzo di veleni. In tal modo non si diffonderanno più sostanze dannose nell’ambiente, come ad esempio lo zolfo. Si tratta di una maniera di riconnetterci con la natura e di ottenere verdure buonissime.

Per poter raggiungere questo risultato, bisogna imparare a conoscere bene il terreno, capire la sua composizione, e come renderlo rigoglioso in maniera naturale. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale l’humus, che si può creare a partire da foglie secche e vari residui organici. Invece di fornire nutrimento tramite concimi industriali, faremo decomporre i giusti alimenti nel terreno per creare un ambiente perfetto per la crescita delle nostre verdure.

Una trasformazione progressiva

È bene sapere che un orto biodinamico non si fa da un giorno all’altro. Ci vuole infatti del tempo, e bisogna curare il nostro terreno e le nostre piantine giorno per giorno. Dobbiamo ridurre pian piano il ricorso a veleni e sostanze industriali, e nel frattempo capire cosa vogliono le piante. Ciascuna coltivazione infatti richiede sostanze e nutrienti diversi, e quindi spesso diversi tipi di humus.

Si tratta di uno studio accurato, che mira a fare programmi di crescita mirati per ciascuna delle nostre piante. Il nostro orto farà invidia a tutti con questo grandioso sistema naturale, ma ci vuole dedizione. Una volta che ne vedremo finalmente i risultati, prepariamoli in qualche ottima ricetta per stupire tutti i commensali.