Lo smartphone è ormai diventato un nostro compagno inseparabile. Lo portiamo in vacanza, lo usiamo per giocare, per fare acquisti e per moltissime altre attività quotidiane. In pochi, però, sanno che questo strumento può rivelarsi utilissimo in alcune situazioni di grave difficoltà. Ecco perché dobbiamo assolutamente scaricare queste 5 app che potrebbero davvero salvarci la vita.

Alert e Red Panic Button

Alert è l’app ideale da scaricare quando passeggiamo per le grandi città e ci ritroviamo in una zona poco sicura. Se ci sentiamo in pericolo ci basterà attivare il timer e impostare un intervallo di tempo. Se fermiamo il timer significa che siamo al sicuro. In caso contrario l’app invia in automatico un messaggio con la nostra posizione a tutta la rubrica.

Red Panic Button è un app pensata per chiedere aiuto in caso di attacchi di panico e d’ansia. Dopo averla scaricata se la attiviamo comparirà un grande bottone rosso al centro dello schermo. Schiacciamolo e l’app contatterà i numeri che abbiamo salvato nella cartella emergenza.

Dobbiamo assolutamente scaricare queste 5 app che potrebbero davvero salvarci la vita: Air Quality, DAEdove e bSafe

Capita spesso durante le visite nelle metropoli di trovarsi coperti da una cappa di smog. Grazie a Air Quality riusciremo ad evitare i rischi per la salute. L’app funziona come un meteo (da previsioni fino a una settimana di distanza) ma incentrato sui livelli di inquinamento atmosferico. Se la scarichiamo potremo conoscere in tempo reale la qualità dell’aria in oltre 10mila luoghi del mondo.

DAEdove è una vera e propria app salvavita. Funziona con la localizzazione GPS e ci indicherà in pochi secondi dove si trova il defibrillatore più vicino a noi. Ma non solo. Ci darà anche istruzioni rapide e semplici per utilizzarlo mentre aspettiamo i soccorsi.

bSafe ci proteggerà dai tentativi di violenza o molestie. L’app si attiva vocalmente e in tempo reale avvisa i nostri contatti della situazione di pericolo e del luogo in cui siamo. In più ha anche una funzione di registrazione automatica di audio e video in streaming.