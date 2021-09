Spesso nello spazio antistante la nostra abitazione se disponiamo di qualche fascia di terreno, non possiamo non cedere alla tentazione di provare a dargli tono. Con piante, fiori e piccoli arbusti. Spesso soprattutto se lo spazio è poco, potremmo preferire al prato la ghiaia che normalmente è utilizzata per un percorso di passaggio. Può però anche essere l’ideale per piccole aiuole o per porzioni di terreno. La ghiaia è anche economica, non richiede particolare manutenzione e dura a lungo nel tempo. Ovviamente come per il giardino con l’avanzare dell’autunno si presenta ugualmente il problema del fogliame a terra. Inoltre, la ghiaia può presentare un’altra piccola criticità: se rimane qualche spazio piccolo di terreno, libero da pietrisco, crescono cespugli d’erba che rovinano un po’ il contesto generale. Quindi possiamo rimuovere così le foglie secche e le erbacce dalla ghiaia per un giardino impeccabile e scopriamo come.

Rimedio per le erbacce

Contro le erbacce possiamo agire di prevenzione e posizionare un telo drenante sotto i ciottoli quando realizziamo la pavimentazione. Se invece abbiamo già a che fare con questo problemino, non ci rimane che utilizzare la zappa. Infatti, possiamo zappettare direttamente il ciuffo di erba singolo e rimuoverlo. Un altro metodo per prevenire la crescita delle erbacce è il sale da cucina. Non è un prodotto tossico e va a distruggere le erbe perché realizza una forte disidratazione delle stesse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Possiamo rimuovere così le foglie secche e le erbacce dalla ghiaia per un giardino impeccabile

Per le foglie che coprono la ghiaia quasi a formare un tappeto, potremmo utilizzare un rastrello. Se i ciottoli sono grandi invece impiegheremo una scopa specifica per esterni con setole molto dure. Basta chiedere in ferramenta e troveremo il prodotto adatto al nostro caso. Poi le raccogliamo per cestinarle. Un altro metodo è quello di utilizzare il soffiatore che in realtà facilita di molto il nostro lavoro sia perché è più veloce sia perché molto meno faticoso. Però dobbiamo mettere in conto di acquistarlo.

Dove buttarle

Se abbiamo piccole quantità possiamo conferire le foglie secche e le erbacce nella raccolta dell’organico. Se invece la quantità e le dimensioni sono tali da rendere impossibile il conferimento nei bidoni preposti all’organico, dobbiamo risolvere diversamente. Pensiamo agli stralci da potatura, ad esempio e ai rami di varie dimensioni. In questi casi per non cadere in errori meglio chiedere delucidazioni al Comune di appartenenza e adeguarsi alle disposizioni comunali in tema di raccolta di materiali specifici.