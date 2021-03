Sentirsi belle e prendersi cura di sé ripaga sempre ogni tipo di sacrificio. In questo caso, bastano poche mosse per realizzare delle acconciature da casa perfette e non sentirsi trascurate.

Con un po’ di creatività, i capelli lunghi o corti, biondi o castani, possono essere sempre in ordine anche a casa con delle acconciature veloci e fai da te.

La necessità di sentirsi belle soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria

Con l’avanzare dello smart working, molte donne hanno la necessità di sentirsi belle anche da casa per non sentirsi impreparate durante una video call improvvisa. Oltre alla situazione lavorativa, anche la vita di coppia può risentirne, se un partner trascura la sua immagine, dando un’impressione di disordine.

La sfera casalinga, che prima era vista come territorio neutro dove rilassarsi e accudire i propri affetti, adesso è invasa da impegni lavorativi che spesso vanno oltre gli orari abituali. Essere sempre disponibili per call improvvise da parte del datore di lavoro e vari impegni lavorativi, ha fatto si che la vita casalinga si fondesse con quella lavorativa.

Per questo motivo, bisogna essere motivati a non trascurarsi ed avere un bell’aspetto come in ufficio anche da casa con dei piccoli segreti.

Quali sono le acconciature da casa perfette per non sentirsi trascurate

Una delle acconciature facili e veloci e proprio la coda di cavallo. Basterà pettinare i capelli a testa in giù e con le mani raggrupparli e tirar su una bellissima e veloce coda. L’altezza della coda di cavallo è soggettiva, quella alta è sicuramente molto accattivante. Con un po’ di lacca vaporizzata all’attaccatura dei capelli, darà un aspetto assolutamente ordinato.

Per una coda di cavallo bassa, con un semplice gesto, si potranno separare in due i capelli sopra dall’elastico e farci passare la coda in mezzo. Dopo aver fatto questo, prendere una o due ciocche di capelli davanti al viso e sfilarle dall’elastico. La realizzazione di questa pettinatura è molto semplice, d’effetto è darà un tocco romantico e morbido al viso.

Sempre con una coda di cavallo, si può realizzare uno chignon o una treccia che si potrà allargare con le dita per realizzare un effetto vaporoso. Per ottenere un look semplice ma comunque d’effetto, si possono utilizzare anche vari fermagli non solo per legare i capelli, ma anche per impreziosirli.

Anche i capelli sciolti possono essere ordinati realizzando delle onde o dei ricci con strumenti adatti, da passare velocemente dopo lo shampoo come normale routine.

Il segreto non è la perfezione ma l’armonia dei capelli ordinati con la forma del viso, bello o carino da vedere impiegando solo pochi minuti.