Siamo ormai alla vigilia dell’addio a quella che per un paio anni è stata chiamata Quota 100. Ovvero la somma tra gli anni d’età, 62, e quelli di lavoro, 38, per andare in pensione. È ormai certo che la prossima Legge di Bilancio cambi questi parametri e allunghi di qualche anno la vita lavorativa degli italiani. Poco male per alcuni, gran brutta notizia per molti altri.

Spesso, la pensione è vista come il punto di arrivo di una parte importante della propria esistenza. Per molti, però, è quasi uno shock, perché non hanno la capacità di reinventarsi. Hanno investito gran parte del loro tempo nel lavoro e, mancando quello, avvertono un senso di vuoto e di inutilità. La mancanza di alternative alla professione svolta per lunghi anni, li porta spesso a cercare di proseguire con altri tipi di contratto. Consulenze, contratti a chiamata oppure prestazioni occasionali dei tentativi di rimanere attaccati a un qualcosa che dia un senso alla loro vita.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per fortuna, ci sono anche i pensionati che la pensano diversamente. Che si vogliono godere i frutti di anni di lavoro in altro modo. Concentrandosi su passioni nuove, oppure andando a riscoprirne qualcuna che avevano lasciato da parte per il poco tempo a disposizione.

Ecco le 5 attività da fare dopo la pensione per mantenere in forma corpo e mente

La prima attività che suggeriamo è quella più classica, quella del nonno. Dedicarsi all’aiuto ai figli per crescere i nipoti, magari tramandando loro tradizioni e usi di tempi andati. I saggi, sin dalle epoche preistoriche, hanno sempre dato le basi ai giovani per costruire poi il futuro. Impossibile farlo, se non si conosce bene il passato. Oggi pochissimi nonni si soffermano a parlare con i nipoti raccontando loro storie ed esperienze vissute.

Il secondo consiglio è di investire sui viaggi. Figli di un’epoca in cui non c’erano i mezzi di trasporto e le tecnologie attuali, i pensionati possono sfruttare il tempo a disposizione per allargare le proprie conoscenze. Sia a livello paesaggistico che culturale. Si possono prenotare dei viaggi con molto tempo in anticipo, risparmiando e scegliendo periodi dell’anno ideali, come l’autunno e la primavera.

Il terzo consiglio è di praticare uno sport. Camminata veloce, nuoto, bicicletta, golf oppure provare con qualche disciplina nuova che possa stimolare la mente e consentire al corpo di tenersi in forma. Tra queste, sicuramente spicca il padel, sport completo sia a livello fisico che cardiovascolare.

Ulteriori consigli

Il quarto consiglio è di avvicinarsi ad attività di volontariato. Dare il proprio tempo a chi ne ha bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Si può pensare di farlo per i bambini delle scuole, per le società sportive, per i circoli ricreativi o assistendo gli ammalati e i bisognosi. Aiutare gli altri per far bene anche a sé stessi.

Infine, l’ultimo consiglio è di iniziare un’attività come la scrittura o la pittura, in modo da poter lasciare qualcosa di fattivo alle nuove generazioni. Magari scrivendo le proprie memorie, dipingendo quadri che abbelliranno le case dei futuri nipoti, oppure costruendo oggetti particolari per gli usi più svariati.

Ecco le 5 attività da fare dopo la pensione per mantenere in forma corpo e mente, dando il proprio contributo alla crescita del proprio nucleo familiare.