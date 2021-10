In un momento storico in cui le palestre e le piscine sono rimaste chiuse per tantissimo tempo, hanno iniziato a spopolare gli sport all’aperto. Per tantissimi, durante il periodo covid, uscire per fare una corsa o andare al parco a praticare uno sport all’aperto ha rappresentato una via d’uscita alle restrizioni imposte dalla pandemia. Non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello psicologico. Uno sport che ha avuto tantissima popolarità in questo periodo è il paddle (o padel). È uno sport che può essere praticato da persone di età e preparazione atletica diversa e che diverte tutti. Ecco perché tutti vogliono giocare a questo nuovo sport che sta spopolando ovunque.

Il paddle tennis è uno sport che riesce a coniugare bene l’attività motoria con il benessere psicologico dato che si pratica in gruppo. Si differenzia dal tennis per le dimensioni del campo che sono ridotte e per la presenza di pareti che delimitano l’area di gioco e che costituiscono parte integrante di questo sport.

Le regole del paddle sono fondamentalmente le stesse del tennis, con qualche differenza. È uno sport che si pratica con racchette e palline simili a quelle da tennis. Nel caso del paddle la racchetta è una pala forata per renderla più leggera, mentre le palline sono più leggere rispetto alle palline da tennis. La presenza di pareti esterne permette alla palla di rimbalzare sulla parete e di essere ancora giocabile. Rispetto al tennis la battuta deve essere sempre effettuata dal basso anziché dall’alto.

Il paddle può essere praticato da chiunque, dai bambini agli anziani. Ovviamente, prima di iniziare a praticare qualunque sport è sempre bene chiedere il parere e l’autorizzazione di un medico. Non c’è bisogno di una particolare forma fisica per praticare questo sport. Con un buon allenamento si possono raggiungere risultati via via maggiori. È uno sport che si gioca in coppia, quindi favorisce anche una certa convivialità. È uno sport dinamico e garantisce sempre un buon movimento e un allenamento di tutti i muscoli. Allena il corpo da tutti i punti di vista: cardio, forza e coordinazione.

Inoltre, il paddle è uno sport che tonifica gli arti e brucia tantissime calorie, perciò è anche molto utile per chi vuole dimagrire. L’unica cosa a cui è necessario prestare attenzione è il rischio di infortuni, che con questo sport è piuttosto ampio.

