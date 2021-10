Si avvicina a grandi falcate il periodo delle vacanze invernali e il segreto è giocare d’anticipo. Infatti, tra Natale e Capodanno sono in tanti ad approfittare delle vacanze per concedersi un po’ di svago. Per questo motivo i prezzi aumentano e la disponibilità di voli e alloggi cala velocemente. Quale meta scegliere però per trascorrere delle vacanze di Natale degne di questo nome? La risposta può essere una sola: prenotiamo adesso il viaggio perfetto alla scoperta dei mercatini natalizi più belli d’Europa.

I mercatini di Natale originali

Negli ultimi anni i mercatini di Natale si sono diffusi sempre di più anche in zone dove non si può attestarne la tradizione. Viene quindi da chiedersi quali siano i mercatini originali, quelli più antichi che hanno dato vita a questa tendenza. Ebbene, l’origine pare essere addirittura medievale, con il primo mercatino natalizio al Mondo allestito nel 1298 a Vienna. Meno di un secolo dopo la tradizione ha poi coinvolto la Germania, a Bautzen e poi a Dresda e Norimberga. Da lì in poi si è innescato un effetto a catena che ha coinvolto l’arco alpino, il Nord Europa e infine diversi Paesi del Mondo. Quindi, se siamo alla ricerca dei mercatini di Natale più caratteristici possiamo spaziare dal Nord Italia al Nord Europa, rimanendo davvero senza fiato.

Prenotiamo adesso il viaggio perfetto alla scoperta dei mercatini natalizi più belli d’Europa

Per organizzare un viaggio che preveda più mercatini di Natale, dovremmo innanzitutto scegliere la zona che ci interessa visitare. Una volta fatto questo, informiamoci sui mercatini di quell’area, scegliendo quelli più interessanti. Attenzione a verificare i collegamenti, perché non sempre sono immediati e potrebbe essere necessario noleggiare un’auto. In alternativa, possiamo prenotare uno dei tantissimi tour offerti dalle agenzie e tour operator. Quelli organizzati in Italia solitamente comprendono Trento, Bolzano e Merano. Quelli in Germania non possono non passare per Colonia, dove troviamo uno dei mercatini più grandi con oltre 160 bancarelle. Chiaramente, se siamo interessati all’Austria, dobbiamo assolutamente scegliere un tour che passi per Vienna, dove c’è il mercatino più grande d’Europa.

Se siamo alla ricerca di destinazioni alternative, non possiamo perderci il mercatino di Natale più alto d’Europa. Si trova sul Monte Pilatus, in Svizzera, a ben 2.132 m e si raggiunge tramite la ferrovia a cremagliera più ripida al Mondo. Una possibile scelta ricade anche sulla Danimarca, a Copenaghen, dove le stesse case sembrano fare parte del suo mercatino ricco di luci e colori.

Come organizzare il viaggio in modo facile e conveniente

La scelta più semplice è organizzare un viaggio che preveda una sola tappa, o poche tappe molto vicine. Per esempio, potremmo prenotare l’alloggio a Trento per qualche giorno, per poi fare delle visite giornaliere a Merano e Bolzano. In questo caso potremmo risparmiare evitando di utilizzare un’agenzia. Allo stesso tempo, se preferiamo la comodità di un tour organizzato, in questo momento ci sono tantissime offerte anche sotto i 300 euro. Rivolgiamoci alla nostra agenzia di fiducia o facciamo una breve ricerca su Internet.