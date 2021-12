Ecco l’antipasto scenografico che vale oro tra i piatti delle Vigilia di Capodanno perché sorprende tutti con pochi euro

Manca poco per la fine di questo controverso 2021. Tra continue ripartenze e nuovi blocchi causati dal coronavirus e le sue varianti, gli italiani si apprestano ad accogliere finalmente il nuovo anno.

La speranza comune è quella di riappropriarsi di una normalità che manca ormai da oltre due anni.

Gli antipasti sono importanti tanto quanto i piatti principali del menù. Molto spesso ci si avvicina agli stuzzichini con una discreta sensazione di fame. Dunque, la qualità dell’antipasto deve essere alta. Anche l’occhio vuole la sua parte ed è per questo che la ricetta di oggi è perfetta per soddisfare amici e parenti in un lampo.

Mai provati i bignè di patate con piselli? Un antipasto bello da vedere e buonissimo da mettere sotto i denti. I cestini creati con le patate saranno un contenitore sfiziosissimo dove adagiare piselli saporiti e golosi. Di seguito tutto l’occorrente per realizzare i bignè di patate e piselli.

Ingredienti

2 chili di patate;

mezzo chilo di piselli;

4 tuorli;

200 grammi di pancetta (facoltativa);

200 grammi di fior di latte;

1 misurino e mezzo di olio d’oliva;

50 grammi di parmigiano;

1 cipolla;

sale, pepe, prezzemolo e pane grattato q.b.

Procedimento

Mettere a bollire in acqua le patate. Intanto, in una padella soffriggere la cipolla tritata con un filo l’olio e la pancetta. Una volta rosolata la pancetta aggiungere i piselli e l’olio. Salare leggermente e coprire con un coperchio. Lasciar cuocere a fiamma media per qualche minuto.

Successivamente, spegnere il fuoco e aggiungere anche il fior di latte tagliato a pezzetti.

Scolare le patate, sbucciarle e schiacciarle con lo schiacciapatate. Poi aggiungere i tuorli delle uova, il parmigiano e il pepe. Mescolare e unire anche il prezzemolo tritato.

A questo punto amalgamare tutti gli ingredienti e trasferite il composto in una sac a poche.

Prendere un foglio di carta forno e disporlo sul piano di lavoro. Creare con la sac a poche dei cestini di patate con un foro al centro. Prendere i cestini, passarli nel pangrattato e friggerli in olio bollente.

Una volta cotti i nostri bignè andranno riempiti con il condimento di piselli e serviti caldi.

Ed ecco l’antipasto scenografico che vale oro tra i piatti delle Vigilia di Capodanno perché sorprende tutti con pochi euro.