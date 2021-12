Le ultime sedute dell’anno stanno riservando delle sorprese inaspettate. Molti operatori pensavano che le 4 giornate tra Natale e Capodanno sarebbe state tranquille, invece ogni giorno che passa il rally natalizio si rafforza.

I principali indici europei e statunitensi sono sui massimi o vicinissimi al record storico nonostante la nuova variante Covid diffonda velocemente i contagi. Ecco cosa sta accadendo sulle Borse.

Nonostante Omicron le Borse non si fermano più e Piazza Affari si avvicina al record

Può sembrare strano ma è proprio Omicron che potrebbe avere innescato il rialzo delle Borse. La variante all’inizio temuta adesso potrebbe avere messo benzina nei motori dei mercati azionari.

Come? Secondo un report degli analisti di JP Morgan la nuova variante del Covid non avrebbe un impatto significativo sulla crescita economica. Significa che nonostante il numero crescente dei contagiati a livello mondiale, Omicron non rallenterà la ripresa dell’economia, al contrario potrebbe darle una spinta.

Il ragionamento che adesso fanno gli investitori è il seguente. Si sta dimostrando che Omicron ha due caratteristiche diverse dalla variante Delta, ha una velocità di contagio maggiore ma una letalità minore.

Questa minore pericolosità probabilmente è dovuta anche al fatto che i suoi effetti sono attenuati dai vaccini. La diminuzione della letalità fa pensare che il virus stia perdendo forza e che quella di Omicron sia l’ultimo colpo di coda. Insomma, se non siamo vicini a debellare il Covid 19 siamo però vicini a renderlo molto meno pericoloso e letale di un anno fa.

Ieri scrivevamo che le Borse europee sono vicine ai massimi pronte per il botto mentre Piazza Affari prepara una sorpresa. Oggi questa analisi sembra confermata.

Al termine della seduta l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in rialzo di mezzo punto percentuale. La Borsa tedesca ha guadagnato lo 0,8% mentre Parigi è salita dello 0,5%. La Borsa inglese è rimasta chiusa anche oggi.

A Milano pioggia di denaro su energia e utility

Nonostante Omicron le Borse non si fermano più e Piazza Affari si avvicina al record, oramai in vista. L’indice maggiore della Borsa italiana ha chiuso a circa 500 punti dal massimo dell’anno e a 550 punti dalla soglia dei 28.000 punti. Se il Ftse Mib riuscisse a chiudere la settimana a 28.000 punti, terminerebbe un anno d’oro in modo trionfale.

La Borsa di Milano ha terminato in rialzo dello 0,8% e i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) hanno chiuso a 27.444 punti.

Solo 4 titoli tra i 40 a maggiore capitalizzazione hanno terminato in territorio negativo con ribassi frazionali. Invece ben 16 blue chip hanno chiuso con un rialzo superiore al punto percentuale. In evidenza i titoli dell’energia e le utility. Saipem è salita del 2,3%, A2A e Italgas del 2,1%, Hera dell’1,8%.

