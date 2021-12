Le festività non sono solo gioia e serenità: per molti infatti rappresentano un periodo complicato. Chi è solo si sente ancora più abbandonato, chi ha pessimi rapporti con la famiglia si sente tagliato fuori dal quadretto di felicità forzata e chi li ha con il cibo cade in preda all’ansia. Per tutte queste cose è necessario ottenere un supporto psicologico e non finire nelle buie spirali della rigidità e dell’autocommiserazione.

In particolare non è necessario “punirsi” per aver riempito troppo il piatto oppure allenarsi allo sfinimento per smaltire gli eccessi. Come al solito l’equilibrio è essenziale per gestire queste situazioni. Infatti, ecco i consigli della scienza per mantenersi in forma dopo Natale eliminando i chili di troppo. Vediamo insieme quali sono i rimedi migliori consigliati dagli esperti del settore.

Ecco i consigli della scienza per mantenersi in forma dopo Natale eliminando i chili di troppo

Molti di noi saranno stati tentati di intraprendere le strade più disparate per il dimagrimento. Soprattutto girando online si possono vedere dei rimedi sia naturali che artificiali che promettono dei risultati strabilianti in pochi giorni o con poco sforzo. Bisogna fare però attenzione perché questi rimedi fai da te potrebbero portare a più danni che benefici.

Lo stesso vale per quelli a base fitoterapica. Secondo la Fondazione Veronesi il fatto che siano a base di erbe non significa che siano sicuri o che non producano effetti collaterali: c’è sempre bisogno di un parere medico. Vediamo dunque quali sono i suggerimenti di questi ultimi per rimetterci in carreggiata.

I quattro piccoli accorgimenti da seguire

Per prima cosa è necessario prediligere ortaggi e frutta, bevendo molta acqua. Un valido aiuto per rimanere idratati potrebbero essere le bevande calde ipocaloriche. Infatti drenare le gambe, migliorare il microcircolo ed eliminare le scorie è semplice e veloce con queste tisane gustose e economiche. Poi bisogna limitare degli elementi che sicuramente in questo periodo non saranno mancati: i dolci e gli alcolici. Questi ultimi in particolare hanno dei rischi da non sottovalutare. Infatti i vuoti di memoria e le amnesie potrebbero essere dovuti non solo all’età avanzata ma anche a questa cattiva abitudine. Infine è meglio dedicarsi al movimento: secondo i medici basta mezz’ora al giorno.

