Ciò che distingue gli esseri umani dagli animali è il desiderio di andare oltre alla mera sopravvivenza. Infatti, non cerchiamo soltanto di sopravvivere ma proviamo soprattutto a vivere una vita soddisfacente sperando per il meglio. Seguendo questa idea, noi italiani siamo un popolo che è riuscito ad insegnare al Mondo intero come godersi al meglio la vita. Gli accessori fanno parte naturalmente di questo modo di vedere le cose, dato che in sé ci risolvono pochi problemi ma ci fanno vedere attraenti e belli di fronte agli altri. In particolare, ecco l’accessorio perfetto per l’estate che rende tutte alla moda sia in ambienti professionali sia in spiaggia.

Borse ecologiche

Se gli uomini da tempo hanno capito che l’eleganza è un ottimo biglietto da visita, le donne lo sanno da tempi immemori. A ciò, però, in questo preciso periodo storico, si aggiunge anche una giusta attenzione alle tematiche ambientali e al cambiamento climatico. Per questo, le borse in plastica si sostituiscono gradualmente con borse di altri materiali. In particolare, per l’estate del 2022 il materiale che andrà tantissimo di moda è la paglia.

Tuttavia, non ci dobbiamo immaginare delle borse di paglia come già le conosciamo o solo con il colore naturale. Ormai da qualche anno esistono borse di paglia di moltissime forme e colori. Danno subito una forte idea di vacanze e di spensieratezza, ma ormai sono sdoganate anche per l’uso quotidiano in città.

Ecco l’accessorio perfetto per l’estate che rende alla moda sia in spiaggia che in ufficio

In particolare, i colori più alla moda sono brillanti e accesi. Infatti, vogliamo far dimenticare a tutti che stiamo usando una semplice borsa di paglia. Il colore darà subito un’immagine molto più allegra e gioviale della borsa di paglia.

Possiamo rivestirle con qualsiasi materiale all’interno, ma gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di cambiare il meno possibile la loro composizione.

Con le borse di paglia bisogna sicuramente usare un vestito lungo. Se poi scegliamo delle borse di paglia dal colore naturale, avremo la sicurezza di poterle abbinare facilmente con tutti i colori disponibili.

Per quanto riguarda invece l’abbinamento con le scarpe, ricordiamoci di usare bene l’abbinamento di tessuti. Quindi, tutte le scarpe più “rustiche” sono perfette, specie se hanno grandi lacci a vista.

