Se è vero che la moda è passeggiera, lo stile e l’eleganza maschile restano sempre fedele alla tradizione. In particolare, esistono alcuni capi e accessori che non passano proprio di moda e che dimostrano la nostra attenzione a come vogliamo presentarci agli altri.

Tra tutti, le scarpe sono il simbolo della cura al dettaglio e all’eleganza. Ci sono scarpe che vanno bene per tutti i giorni e altre solo per occasioni speciali. Infatti, ecco i 5 tipi di scarpa da uomo per essere eleganti anche d’inverno.

Derby e Monkstrap

Le prime si chiamano Derby, e sono le classiche scarpe con striga che possiamo mettere ogni giorno. La loro caratteristica principale è l’allacciatura aperta che permette una più facile calzata.

Alcuni potrebbero vederle come informali, ma in realtà sono delle scarpe molto eleganti che sono perfette anche per essere indossate sotto dei pantaloni meno formali. Pensiamo ai jeans o agli spezzati: il tutto sarà a chi le indossa un look molto più casual e informale. Un suggerimento è quello di scegliere delle Derby con suola tradizionale.

In secondo luogo troviamo le Monkstrap che dall’inglese vorrebbero stare a significare la piccola cintura dei monaci. Infatti, sono caratterizzate dalla presenza della doppia fibbia laterale. Sono ideali per chi ama dare un tocco vintage al proprio stile.

Se pensiamo ai mocassini dovremmo sottolineare l’eleganza delle Penny Loafers. Presentano una mascherina frontale decorativa, che nella maggior parte dei casi ha la forma del taglio a diamante. In questo spazio si narra che gli studenti universitari nascondevano i loro soldi e da qui abbiamo il nome.

Cambiando stile, invece, troviamo i Chelsea boots, gli stivali da uomo più eleganti che esistano. Nascono nel diciannovesimo secolo, ma vengono portati alla luce mondiale dai Beatles nei ruggienti anni sessanta. Possiamo indossarle con dei jeans ed essere molto eleganti e formali.

Infine, troviamo le Oxford e chiudiamo nella classicità e nella tradizione più assoluta. Il nome deriva dal fatto che queste scarpe erano la scelta prediletta dei nobili inglesi che frequentavano quella prestigiosa università.

Le usiamo spesso per le celebrazioni importanti, come matrimoni e battesimi, ma potremmo usarle ogni giorno. Vanno benissimo sotto gli abiti, i tie, gli spezzati e anche gli smoking.

