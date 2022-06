Pochissimi conoscono questo angolo di paradiso segreto e incontaminato che ricorda le Filippine ma si trova vicino Milano

L’estate è ufficialmente arrivata da pochi giorni e il mese di giugno sta per volgere al termine. Molti stanno organizzando la propria vacanza. C’è chi andrà all’estero e chi preferirà rimanere in Italia per aiutare il nostro turismo.

Tutti siamo alla ricerca della vacanza perfetta, a seconda dei nostri gusti e delle nostre esigenze. Se si ama la montagna e l’essere a contatto con la natura, potremo cercare il luogo adatto per fare trekking ed escursioni.

Se, invece, siamo tipi da mare, allora abbiamo l’imbarazzo della scelta. Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia sono le mete più gettonate, soprattutto in questo periodo. Infatti, queste regioni ospitano borghi e città davvero incantevoli, ma soprattutto danno l’opportunità di immergersi in acque turchesi e cristalline.

In ogni caso, se il Sud è famoso per il mare, il Nord lo è per tante altre qualità paesaggistiche e naturalistiche. Basti pensare al Lago di Garda, per esempio. Eppure, pochissimi conoscono questo angolo di paradiso segreto e incontaminato, dalla natura selvaggia, adatto a sfuggire dal caldo torrido. Considerata come una delle perle del Nord, vicino Milano, la Baia del Bogn è davvero splendida.

Il punto più bello del Lago d’Iseo

Questo splendido lago in provincia di Bergamo, che da Milano è a quasi un’ora di distanza, offre un panorama mozzafiato, ma soprattutto un punto nascosto. Si tratta della meravigliosa Baia del Bogn. È così bella che sembra di essere alle Filippine, in quanto la somiglianza è strabiliante.

La baia offre la possibilità di immergersi nelle acque cristalline, dal colore smeraldo, per sfuggire dal caldo. Il fondale è ricco di ciottoli e di rocce, pertanto, per evitare di farci male ai piedi, potremmo usare le scarpe da mare adatte agli scogli.

Per raggiungere quest’angolo di paradiso bisogna percorrere a piedi la Riva di Solto e godere di una vista unica e indimenticabile. Purtroppo, non vi è una spiaggia in cui distendersi a prendere il sole o adatta per i bambini più piccoli. Piuttosto, vi sono diverse insenature rocciose dove poggiare i propri effetti personali.

Tutti sogniamo le Maldive, i Caraibi, le Filippine e tutte queste mete incantevoli, dove il mare è turchese e si ha la possibilità di adagiarsi nella soffice sabbia bianca. Tuttavia, come abbiamo visto, l’Italia non ha nulla da invidiare al resto del Mondo.

Non vi sarebbe bisogno di andare lontano, poiché di posti incontaminati e splendidi l’Italia è ricca. Basti pensare che in Sardegna vi è una spiaggia chiamata la “piccola Tahiti”, oppure a due passi da Napoli vi è un borgo considerato come la Svizzera del Sud.

Cosa stiamo aspettando? Scoviamo il nostro angolo di paradiso perfetto e godiamoci le vacanze.

