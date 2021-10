Autunno, periodo di castagne, vino ma anche di serate decisamente freddine. Con la fine della stagione calda e l’arrivo delle basse temperature è infatti facile passare la serata sul divano in compagnia di un caldo plaid. Noi di ProieizonidiBorsa abbiamo così deciso di presentare ai nostri lettori un piatto capace di allontanare il freddo e riscaldare le nostre cucine. Allora, ecco la zuppa d’ottobre perfetta per riscaldare le nostre serate autunnali. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il primo piatto perfetto per scaldare le fredde serate d’ottobre

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nei nostri articoli abbiamo analizzato come scegliere e pulire uno degli ingredienti principi dell’autunno, la zucca. Oggi andremo invece a scoprire come preparare una zuppa tanto semplice quanto gustosa. Iniziamo subito con gli ingredienti necessari:

rosmarino a piacimento;

fagioli 250 grammi

zucca 440 grammi;

porri 40 grammi;

sale a piacimento;

cavolo nero 50 grammi;

pepe nero a piacimento;

brodo 1 litro;

olio un cucchiaio.

Andiamo allora a scoprire come preparare questo buonissimo primo piatto autunnale.

Ecco la zuppa d’ottobre perfetta per riscaldare le nostre serate autunnali

Per prima cosa preparare il brodo, utilizzando dell’acqua bollito e un semplice dado. Passare ora alla preparazione della zucca. Eliminare la buccia, tagliare questa verdura in dadi spessi e mettere in una ciotola. Passare al rosmarino: lavare la pianta aromatica e legarla con un filo spesso. Continuare con la preparazione del porro, eliminare le foglie più dure e la base, lavare e tagliare finemente. Passare ora al cavolo, lavare e tagliare a pezzettoni. Infine, pulire i fagioli e mettere in una piccola ciotola.

Una volta preparati gli ingredienti passare alla preparazione. Prendere una pentola capiente e versarvi l’olio. Lasciare riscaldare e versare i porri, che andranno dorati a fiamma alta per almeno 2 minuti. Coprire ora con il brodo e lasciare a cucinare per circa otto minuti. Abbassare la fiamma e versare nella padella il resto delle verdure. Aggiungere il rosmarino e far cucinare per almeno 2 ore e 10 minuti, ricordandosi di mescolare. Infine, spegnere la fiamma, eliminare il coperchio, salare, aggiungere il pepe e infine servire. Per rendere il piatto ancora più saporito basterà aggiungere della frutta secca tostata, come ad esempio delle mandorle oppure delle noci. Il piatto così ottenuto può essere conservato per un giorno e mezzo in frigorifero. Il piatto si presta inoltre ad essere accompagnato da dei crostini di pane, da preparare con rosmarino, olio e aglio in forno.

Approfondimento

Nessuno butterà più via le foglie di vite grazie a questi intelligenti riutilizzi