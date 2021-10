Cucinare è un’arte. Le nostre nonne con molta pazienza facevano pasti abbondanti e per loro non esistevano segreti tra i fornelli. Ma non tutti hanno la stessa predisposizione a creare splendidi piatti e spesso, per pigrizia o poco tempo, la cucina è un posto da evitare.

Gli appassionati riescono, con pochi ingredienti, anche a realizzare delle pietanze da fare invidia ai migliori chef. Ma chi non è molto ferrato ha difficoltà anche a cucinare un uovo sodo. Di certo bisogna andare per tentativi, l’allenamento come in tutte le cose è fondamentale.

Ma se abbiamo ospiti, non possiamo tirarci indietro, acquistare del cibo pronto non è sempre una buona idea. Per non deludere le aspettative in tavola, bisogna fare uno sforzo e cercare le ricette più semplici da realizzare con le proprie mani.

Antipasti veloci e appetitosi per stupire gli invitati perfetti per chi non sa cucinare

Chi l’ha detto che per fare bella figura bisogna proporre ricette ricercate e super complicate? Spesso la semplicità è la soluzione giusta. Il vero segreto è scegliere i prodotti buoni e di qualità, accoppiare gli alimenti nel modo adeguato, così da esaltare tutti i sapori. Per questa ragione non dobbiamo per forza utilizzare decine di ingredienti, ne bastano pochi.

Per realizzare antipasti veloci e appetitosi per stupire gli invitati perfetti per chi non sa cucinare, serviranno infatti pochi ingredienti.

La prima proposta da servire in tavola, che può anche essere un aperitivo gustoso, prevede l’impiego dell’avocado e del salmone. Possiamo proporlo in tartina o sotto forma di insalata. Nel primo caso, prendiamo la polpa dell’avocado e creiamo una poltiglia, da condire con sale, pepe e olio. Tostiamo delle fette sottili di pane, anche integrale e adagiamo l’avocado tritato.

Sopra, poi, adagiamo del salmone affumicato, ma possiamo utilizzare anche quello fresco, ad esempio gli avanzi del giorno prima, poi cospargiamo di limone. Se invece vogliamo realizzare un’insalata, tagliamo a tocchettti o fettine l’avocado e il salmone e insaporiamo con i condimenti.

Altre semplici idee

Un antipasto da servire anche ai vegetariani è l’hummus di fagioli. È molto facile da fare e ci vogliono 2 minuti per ottenere una crema dolce e saporita. Frulliamo i seguenti ingredienti:

200 gr di fagioli borlotti o cannellini;

uno spicchio d’aglio;

un limone spremuto;

20 gr di pomodori secchi;

sale, pepe e prezzemolo.

Aggiungiamo alla fine un goccio di aceto balsamico o 50 gr di salsa tahin, a piacere usiamo aromi come rosmarino o prezzemolo. Prepariamo dei classici crostini e spalmiamo questa deliziosa crema. In alternativa, possiamo usare creare dei pomodori secchi ripieni di hummus, da mangiare in un solo boccone.