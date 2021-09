L’autunno è arrivato e con esso il tempo di vendemmia. Se in questo periodo si ha la fortuna di visitare dei vigneti oppure se la nostra famiglia ne possiede uno è il caso di raccogliere e conservare le foglie di queste piante. Infatti, oltre ad essere molto belle da vedere, sono anche ottime da utilizzare in alcune preparazioni culinarie che sicuramente stupiranno i nostri ospiti. Per questo nessuno butterà più via le foglie di vite grazie a questi intelligenti riutilizzi. Vediamo insieme quali sono e come possiamo utilizzare queste parti vegetali sia in cucina che per decorare la nostra casa.

Nessuno butterà più via le foglie di vite grazie a questi intelligenti riutilizzi

Iniziamo a parlare di queste come ingrediente da cucina. Queste sono molto utilizzate soprattutto nell’area balcanica. In Grecia ad esempio le si può trovare sotto forma di “dolmadakia”, ovvero degli involtini ripieni di riso e carne macinata. Per prepararli basta lavare e sbollentare le foglie e riempirle poi con cipollotto, trita di manzo, riso aromatizzato all’aneto e al prezzemolo. Una spruzzata di limone basterà a conferirgli poi quel gusto piacevolmente acido che li contraddistingue.

Altrimenti si può sempre pensare di utilizzarle come spezia per insaporire alcuni piatti e renderli più ricercati. Per fare ciò basta sottoporle ad un processo di fermentazione. Basterà pulirle e arrotolarle su sé stesse a mo’ di sigaretta e inserirle all’interno di un barattolo colmo di salamoia. Se si desidera invece “italianizzare” queste ricette si può provare a creare un delizioso pesto. Il procedimento e gli ingredienti sarebbero uguali a quello genovese, salvo la sostituzione del basilico con questo alimento. Non essendo però allineato alla tradizione ci si può sbizzarrire anche con gli altri elementi presenti all’interno della lista ingredienti.

Un riciclo finalizzato a decorare la casa

Infine possiamo sempre usarle per degli scopi decorativi. Ad esempio possiamo creare con altri fiori degli adorabili centritavola oppure per creare dei deliziosi bouquet fai da te da regalare ai propri cari. Piegandole con cura si riesce poi ad ottenere una forma che ricorda molto quella delle rose. In alternativa si possono creare delle meravigliose lanterne utilizzando dei vecchi barattoli di vetro e infine inserendo queste al loro interno.

