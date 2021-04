Ecco la straordinaria rivoluzione che tutti aspettavano per avere le unghie sempre perfette e curate

Il mondo dell’estetica durante il periodo di emergenza sanitaria di coronavirus si è focalizzato molto nel valorizzare tutti gli elementi del nostro corpo non coperti dalla mascherina.

Per questo motivo la maggior parte delle persone hanno curato nella loro beauty routine molto gli occhi valorizzandoli con trucco e l’applicazione di ciglia finte. Ed anche il settore delle nails (unghie) ha avuto la giusta spinta per valorizzare una manicure perfetta da applicare in poco tempo e che possa resistere molto di più di tutte le altre.

Il concept si basa su una straordinaria rivoluzione che tutti si aspettavano per avere unghie perfette e sempre curate. Un sistema innovativo che permette di allungare, riempire, riparare o modellare le unghie naturali.

Uno degli ultimi trend nel campo della manicure è l’effetto naturale che si può ottenere con l’applicazione di un gel trasparente. La ricostruzione delle unghie con il gel trasparente, crea un effetto plastificato e neutro, perfetto per tutte le occasioni.

Una nota azienda ha inventato un nuovo modo di vedere la manicure con l’applicazione di un gel all’avanguardia con un effetto simile al plexiglass. Oltre all’effetto naturale, può rinforzare, riparare e addirittura allungare le unghie corte, con uno smalto facile da stendere e che dura per molto tempo.

Qual è il segreto per avere le unghie all’ultima moda utilizzando la novità del momento?

Con questo tipo di gel si potranno sperimentare forme di nail art creative con effetti di colore e trasparenza oppure lasciarla semplice e neutra con l’applicazione di stickers.

Oltre alle nail art descritte sopra, oramai classiche, con questo tipo di gel trasparente si potranno eseguire uno degli ultimissimi trend, le nail art incapsulate. Questo tipo di decorazione permetterà di inserire degli elementi non troppo spessi che verranno incorporati nel gel trasparente con un effetto straordinario.