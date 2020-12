Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Lo moda passa anche attraverso la nail art e il nuovo trend, in questo caso, ricopre le unghie d’oro. La nail art è mondo di esprimersi sempre più gettonato e stravagante, ma il french resterà sempre un classico intramontabile.

Tanti video e tutorial spopolano sul web su come realizzare una manicure in stile glamour. In questo caso, il trend e l’eleganza si sposta sul color oro in tutte le sue sfaccettature.

In base al look che si vuole sfoggiare, si potrà scegliere la manicure perfetta per ogni occasione. Dai glitter agli stencil o semplicemente un french dal righino d’oro. Un’idea tutta originale da sfoggiare durante le festività natalizie dal look luminoso e d’effetto.

Il nuovo trend che ricopre le unghie d’oro

I trend del momento sono adatti a tutti i tipi di unghie, corte, lunghe o medie; decorate con fiori, color block, applicazioni, sticker, disegni, ecc. . La forma delle unghie più richiesta nei centri estetici è quella a mandorla, seguita dalla forma rotonda, a punta e squoval.

Dopo aver scelto la forma delle unghie, si passa allo smalto, che può essere in tinta unita con effetto sfumato, marmorizzato, glitter, metallizzato, trasparente o altro, con decorazioni in foglia d’oro.

Il french tono su tono può racchiudere semplicità ed eleganza scegliendo una base sobria con il french dorato o tinta su tinta di diversa sfumatura.

Per chi non ama le unghie lunghe o per chi soffre di onicofagia e non vuole rinunciare al glamour, ha altrettante alternative tra cui i disegni geometrici, decorazioni e molto altro.

Il trend di stagione ci ricorda che il rosa è il colore del 2020/2021 e applicato alla manicure la prima cosa che viene in mente e il colore naturale dell’unghia o lo smalto nude che lo ricordi. L’effetto naturale è poco impegnativo e versatile, ma si interfaccia con un tocco grintoso ed elegante quale le applicazioni in oro.

Approfondimento

Come far perdere la testa agli uomini con queste caratteristiche