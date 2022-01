Più degli anni che passano, ciò che più spaventa è il cervello che invecchia. Il pensiero di potersi svegliare un giorno senza riconoscere chi è al nostro fianco o sentirsi smarriti nella propria casa è davvero agghiacciante. In questi casi infatti il cervello si sta fermando in chi non riconosce gli oggetti e fa questi gesti particolari.

Tra le malattie in costante aumento tra la popolazione vi sono sicuramente quelle neurodegenerative, anche in virtù del progressivo aumento dell’età della popolazione. Tra queste rientrano l’Alzheimer e il morbo di Parkinson. Queste malattie sono determinate da un processo degenerativo progressivo che distrugge le cellule del cervello, al punto da compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane. Purtroppo ancora oggi, nonostante i notevoli progressi in campo scientifico, non esiste alcun tipo di prevenzione nei confronti di queste malattie. Ma potrebbe avere un cervello scattante da ragazzini chi prima di correre o camminare beve questo succo che potrebbe difendere dall’invecchiamento cognitivo.

In particolare si tratta del succo ottenuto da un ortaggio tipicamente invernale, in grado di apportare incredibili effetti benefici all’organismo. Infatti diversi studi sembrano suggerire che una dieta equilibrata insieme ad uno stile di vita attivo possano favorire il benessere cognitivo e cerebrale. Infatti, sembra incredibile ma quest’attività potrebbe rigenerare cervello e memoria lo dice la scienza. A tal proposito, inoltre, per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer sarebbe meglio ridurre quest’alimento tanto amato e utilizzato.

Secondo un autorevole studio il consumo di succo di barbabietola unito all’esercizio fisico potrebbe avere effetti benefici sul cervello che invecchia. Oltre ad un miglioramento delle prestazioni fisiche. In particolare hanno valutato gli effetti sinergici della barbabietola e dell’esercizio fisico sulla neuroplasticità del cervello che sta invecchiando. Lo studio è stato condotto su 26 partecipanti di età media di circa 65 anni. Questi sono stati assegnati in modo casuale a 6 settimane di esercizio più consumo di barbabietola, o esercizio più placebo.

Si è riscontrato che il gruppo sottoposto ad esercizio fisico unito al consumo di barbabietola aveva reti cerebrali che somigliavano a quelle dei giovani adulti. Pertanto l’attività fisica e il consumo di barbabietola oltre a potenziare le prestazioni fisiche, sembra che possano apportare anche benefici alle funzioni cognitive e cerebrali.