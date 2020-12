Dire addio alla classica colazione all’italiana con il famoso binomio “caffè e cornetto” è molto difficile. Non si rinuncia facilmente alla bontà a portata di mano. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa non si arresta ed è sempre alla ricerca di ricette buone, facili da realizzare e perché no anche che non facciano precipitare drasticamente i risultati di una dieta sana ed equilibrata. Tre le innumerevoli preparazioni presenti in circolazione, questa sera si suggeriscono degli ottimi tortini pronti in venti minuti ed adatti sia agli adulti che ai più piccini. Di seguito tutto l’occorrente per i tortini mele e yogurt.

Ingredienti per realizzare una ventina di tortini

a) 3 uova;

b) 3 – 4 mele da tagliate a tocchetti, circa 350 g;

c)120 g di zucchero semolato;

d) 250 g di farina tipo 00;

e) 220 g di yogurt, possibilmente greco;

f) scorza di 1 limone;

g) 1 bustina di lievito;

h) pirottini q.b.

Ecco la semplice colazione dei campioni per un risveglio goloso e genuino. Procedimento

Per realizzare dei tortini buoni e conquistare in un lampo tutta la famiglia basterà seguire poche e semplici regole. Innanzitutto, in una ciotola inserire le uova e lavorarle con lo zucchero, poi aggiungere la scorza grattugiata di un limone. Mescolare con cura fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungere lo yogurt e mischiare ancora per qualche minuto. Setacciare la farina ed incorporarla al composto. Fare la stessa cosa per il lievito.

A questo punto, lavare, sbucciare e tagliare a dadini le mele. Prendere i pirottini e versare meno della metà con l’impasto. Infine, infornare con forno già caldo alla temperatura di 180 gradi per circa 20 minuti ed il gioco è fatto. I tortini saranno pronti per un’ottima colazione familiare.

